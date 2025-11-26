तीन सिपाही तत्काल प्रभाव से निलंबित, विभागीय जांच शुरू; SSP अनुराग आर्य की कार्रवाई से मची बरेली पुलिस में खलबली

जागरण संवाददाता, बरेली। एसएसपी अनुराग आर्य ने अनुशासनहीनता दिखाने व लगातार अनुपस्थित रहने वाले तीन सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सभी के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि, पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही राकेश कुमार की 22 अक्टूबर को गेट नंबर एक पर ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए जिसकी वजह से एसएसपी ने उन्हें निलंबित किया है।

बैंक सुरक्षा में लगा ई ड्यूटी, नहीं पहुंचे सिपाही इसी तरह से पुलिस लाइंस में ही तैनात सिपाही योगेश कुमार की ड्यूटी 11 अक्टूबर को यूको बैंक सुरक्षा ड्यूटी के रूप में लगाई गई थी मगर वह वहां पर नहीं पहुंचे। तब से लगातार अनुपस्थित हैं। क्योलड़िया थाने पर तैनात सिपाही अनिल कुमार 24 अगस्त को सात दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर गए थे। अवकाश समाप्त होने के बाद वह वापस नहीं पहुंचे और न ही कोई सूचना दी। इसकी वजह से उन्हें भी निलंबित किया गया है। तीनों सिपाहियों को निलंबित करने के साथ ही उनकी जांच भी खोली गई है।

एसएसपी ने 10 चौकी प्रभारियों के लिए पुरस्कृत किया जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने व जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए एसएसपी ने 10 चौकी प्रभारियों को पुरस्कृत किया है। इसमें से पांच चौकी प्रभारी बारादरी थाना के हैं। यह पुरस्कार अक्टूबर की मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर दिया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने सैटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह, मलूकपुर के राहुल कुमार और नकटिया रोहित तोमर को बेहतर काम करने के लिए 1500-1500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है।

इन्हें दिए 1000 रुपये वहीं, जगतपुर कुशलपाल सिंह, काकरटोला के जावेद अख्तर और दुनका के सुधीर कुमार को एक-एक हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया है। इनके अलावा श्यामतगंज चौकी इंचार्ज अखिलेश उपाध्याय, कस्बा फतेहगंज पश्चिमी अनूप सिंह, बैरियर-दो के मोहित कुमार और माडल टाउन के जितेंद्र कुमार को 500-500 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं।