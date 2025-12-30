Language
    जतिन सूरी का जलवा: छोटे पर्दे के बाद अब बड़े पर्दे पर पहनेंगे खाकी, नए म्यूजिक वीडियो 'नया साल' ने मचाई धूम

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    बरेली के जतिन सूरी अपने नए म्यूजिक वीडियो 'नया साल' को लेकर चर्चा में हैं, जिसकी शूटिंग इंदौर में हुई है। वह जल्द ही एक बॉलीवुड फिल्म में पुलिस की मुख ...और पढ़ें

    नया साल गाने में नृत्य करते अभिनेता जतिन सूरी| सौ. स्वयं

    हिमांशु अग्निहोत्री, जागरण, बरेली। शहर से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने वाले प्रतिभाशाली अभिनेता जतिन सूरी एक बार फिर चर्चा में हैं। वह जल्द बालीवुड फिल्म में पुलिस की वर्दी पहन लीड रोल निभाते नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग जनवरी अंत से पेरिस में होगी। फिलहाल, नए साल के आगमन से ठीक पहले उनका नया म्यूजिक वीडियो 'नया साल' रिलीज हो गया है। इस गाने में जतिन अपनी शानदार नृत्य कला और अभिनय से प्रशंसकों का दिल जीतते नजर आ रहे हैं।

    शहर के सिविल लाइन्स निवासी जतिन के रोमांटिक और ऊर्जा से भरपूर गाने की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है। गाने की शुरुआत भावुक पंक्ति, गुजरते साल में तेरे इश्क ने बड़ा सताया है... से होती है, जो युवाओं के काफी पसंद आ रही है। वह वर्तमान में लोकप्रिय धारावाहिक 'अनुपमा' में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

    इससे पहले वह 'अकीरा' और 'निमकी मुखिया' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुके हैं। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर वह टीवी और फिल्मों के साथ-साथ म्यूजिक एल्बम्स में भी अपनी धाक जमा रहे हैं। जतिन ने बताया कि उन्होंने टीवी शो 'अनुपमा' की व्यस्त शूटिंग से समय निकालकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया।

    बरेली कालेज से किया बीकाम

    जतिन ने बताया, जल्द वह बालीवुड फिल्म में लीड भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग जनवरी अंत या फरवरी माह से शुरू करने की तैयारी है। इसमें वह पुलिस की भूमिका में होंगे। 15 दिन पेरिस और आठ दिन मुंबई में फिल्म के अलग-अलग दृश्यों को फिल्माया जाएगा।

    पिता कमल सूरी ने बताया कि जतिन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई और बरेली कालेज से बीकाम की डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में उन्हें एक्टिंग का कोई विशेष शौक नहीं था, लेकिन साल 2014 में वह अभिनय की दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे ही अपना करियर बनाने की ठान ली।

     

