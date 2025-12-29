DGP ने सराहा, अमरनाथ पुलिस ने अपनाया! जानिए क्या है SP अंशिका वर्मा का 'सुपर स्मार्ट' ड्यूटी मैनेजमेंट ऐप
एसपी साउथ अंशिका वर्मा द्वारा विकसित 'डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (डीडीएमएस) एप' की डीजीपी ने सराहना की है। इस एप को अब अमरनाथ यात्रा में भीड़ नि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। क्राउड कंट्रोल और ड्यूटी मैनेजमेंट के लिए एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने जिस डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (डीडीएमएस) एप को बनाया उसकी डीजीपी ने भी सराहना की। इस एप को अब अमरनाथ यात्रा में भी शामिल किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों ने भी इस एप को बरेली से मांगा है। उनके इस नवाचार के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने उन्हें सम्मानित भी किया।
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि पुलिस मंथन कार्यक्रम में प्रदेश के सात अधिकारियों को प्रेजेंटेशन के लिए चुना गया था। इसमें डीडीएमएस एप की प्रेजेंटेशन के लिए बरेली से एसपी साउथ को चुना गया। उन्होंने वहां पर जब एप के बारे में बताया तो सभी ने उसकी सराहना की। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस एप के लिए अमरनाथ पुलिस ने वहां इसका इस्तेमाल शुरू किया है।
अमरनाथ यात्रा में दर्शन के लिए आने वाले लोगों के क्राउड कंट्रोल और पुलिस की ड्यूटी लगाने के साथ ही साथ रुटीन ड्यूटी में भी इसी एप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय पर प्रेजेंटेशन के बाद प्रदेश के अन्य जिलों के अफसरों ने भी इस एप को अपने यहां शुरू करने की बात कही है। जिससे वह भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को आनलाइन लगा सकें।
क्या है डीडीएमएस एप आसान भाषा में समझिए
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि इस एप में सभी पुलिसकर्मियों को आइडी बनवाई गई है। सभी को लागिन आइडी पासवर्ड दिए गए। बाहर से आई पुलिस और पीएसी फोर्स को भी अलग लागिन प्रदान किए गए। जब भी ड्यूटी लगानी होगी तो एप में बस एक क्लिक करना होगा।
एआइ स्वयं ही पुलिसकर्मियों के डाटा के अनुसार, उन पुलिसकर्मियों को छोड़ देगा जो अनुपस्थित हैं। बाकी अन्य का रेंडम तरीके से ड्यूटी लगा देगा और उनकी लोकेशन को भी संबंधित पुलिसकर्मी की आइडी पर भेज देगा। जैसे ही पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी प्वाइंट पर पहुंचेंगे तो उन्हें वहां से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी।
इस एप में सुपर स्मार्ट मानिटरिंग टूल दिया गया है। इसके माध्यम से अधिकारी ड्यूटी प्वाइंट की लाइव मानिटरिंग कर सकते हैं। किसी भी समय सभी कर्मियों या किसी विशेष पुलिसकर्मी को अलर्ट जारी किया जा सकता है। पिछले कुछ कार्यक्रमों में इस एप का प्रयोग सफल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।