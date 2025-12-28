सोना-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी: चांदी 30% उछली, निवेशकों को फायदा तो आम आदमी की बढ़ी चिंता

जागरण संवाददाता, बरेली। सराफा बाजार में बीते एक सप्ताह के भीतर सोना-चांदी की कीमतों में आई तेज उछाल ने जहां निवेशकों के चेहरे खिला दिए हैं, वहीं आम खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है। शादी व अन्य शुभ अवसरों पर सोने-चांदी की खरीद का मन बना रहे लोग बाजार की तेजी से चिंतित हैं।

बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 दिसंबर को 24 कैरेट सोना 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,00,000 रुपये प्रति किलो थी। वहीं 27 दिसंबर तक सोना बढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। इस तरह केवल एक सप्ताह में चांदी के दाम करीब 30 प्रतिशत तक उछल गए, जबकि सोने में भी तेजी दर्ज की गई।

सराफा बाजार की इस चौंकाने वाली तेजी से शादी-विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी करने वाले लोग असमंजस में हैं। दूसरी ओर जिन लोगों ने पहले निवेश किया था, वे मौजूदा भाव से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं में यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है।

इसी के साथ चांदी के औद्योगिक प्रयोग के चलते भी दाम बढ़ने की चर्चा है। प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी संजीव औतार अग्रवाल के अनुसार सोना-चांदी में निवेश न केवल बेहतर रिटर्न देता है, बल्कि अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक सुरक्षित भी माना जाता है।