चौराहों से हटेंगे बिजली के पोल, अंडरग्राउंड होंगी तारें; देखिए बरेली का मास्टर प्लान

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के अव्यवस्थित यातायात को दुरुस्त करने की पहल शुरु हो गई है। नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी, परिवहन और यातायात पुलिस की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर गांधी उद्यान, नावल्टी, श्यामगंज, ईंट पजाया समेत दस चौराहों के कायाकल्प (पुर्ननिर्माण) का निर्णय लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) से नौ करोड़ रुपये सुरक्षित करते हुए विशेषज्ञ एजेंसियों से आरएफपी (प्रस्ताव हेतु अनुरोध) मांगा है। माना जा रहा है कि नववर्ष में इन चौराहों के कायाकल्प का कार्य शुरू हो जाएगा।

शहर के अलग-अलग हिस्सों में नासूर बने जाम को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम, यातायात पुलिस, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों को संयुक्त रुप से सर्वे को कहा था। इसके तहत यातायात घनत्व समेत कई अन्य बिंदुओं पर काम करने के बाद चौराहों के चौड़ीकरण-सुंदरीकरण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एनकैप परियोजना से नौ करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर लिया गया है।

निगम अधिकारियों के अनुसार चौराहों के पुर्ननिर्माण से चौराहों तिराहों पर लगने वाले जाम की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के अनुसार परियोजना के तहत मिनी बाइपास जंक्शन, सौफुटा तिराहा, ईंट पजाया, श्यामगंज, बरेली कालेज चौराहा, सेटेलाइट बस स्टैंड, बीसलपुर चौराहा, चौकी चौराहा, सौपुला और नावल्टी चौराहे को विकास किया जाएगा।

हटेंगे विद्युत पोल, खत्म होगा अतिक्रमण चौराहों-तिराहे के कायाकल्प के दौरान वहां मौजूद विद्युत पोल को शिफ्ट करने के साथ लाइनों को अंडरग्रााउंड किया जाएगा। साथ ही आसपास के अतिक्रमण को भी खत्म किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने शहर में लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए योजना बनाने के न‍िर्देश द‍िए थे।