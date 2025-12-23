मम्मी-पापा की टेंशन टाइ-टाइ फिस्स, जब बच्चों ने पहनी फड़फड़ाने वाली 'टाय-कैप'
हिमांशु अग्निहोत्री, बरेली। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा लुढ़कने के साथ ही 'गलन' ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस ठिठुरन भरी सर्दी में सबसे अधिक चुनौती वाला काम छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों, विशेषकर टोपी (कैप) से ढककर रखना है। इस समस्या का एक बेहद दिलचस्प और स्टाइलिश समाधान 'टाय कैप' बाजार में धूम मचा रही है।
इंटरनेट मीडिया पर भी ये कैप पहने बच्चों और युवतियों की वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। घर पर यह अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कान ढकने वाली टोपी पहनने में आनाकानी करते हैं। माता-पिता जबरदस्ती कैप पहना भी दें तो बच्चे का मिलते ही उसे उतार फेंकते हैं। ठंड के इस मौसम में कान और सिर का खुला रहना बच्चों को बीमार कर सकता है।
इसी समस्या को देखते हुए बाजार में 'टाय कैप' का प्रवेश हुआ है, जो देखते ही देखते बच्चों और अभिभावकों के बीच खासी लोकप्रिय हो गई है। दुकानदार वेद प्रकाश बताते हैं कि दूसरे बच्चों को देखकर बच्चे अभिभावकों से इसे खरीदने की जिद तक करने लगे हैं। इनमें रंग बिरंगे कैप ज्यादा पसंद की जाती हैं। बच्चों की कैप 100 रुपये से 350 रुपये तक में मिल जाती हैं, जिसके कीमत में बदलाव होता रहता है।
बच्चों के पीछे कैप लेकर नहीं भागना पड़ता
यह कैप खिलौने और सुरक्षा कवच दोनों का काम करती है। इसके ऊपर दो मुलायम कान लगे होते हैं। टोपी के नीचे लटकते हुए हिस्सों में एयर पंप बटन लगे होते हैं। जैसे ही बच्चा उन बटनों को दबाता है, कैप के ऊपर लगे कान झटके से खड़े हो जाते हैं। इसे उतारने के बजाय बच्चे दिनभर पहनकर खेलना पसंद कर रहे हैं।
शहर के कुतुबखाना, सिविल लाइंस और श्यामगंज जैसे स्थानों पर लगने वाले स्टालों में इन टाय कैप्स की मांग बढ़ गई है। अभिभावकों का कहना है कि अब उन्हें बच्चों के पीछे कैप लेकर नहीं भागना पड़ता, बल्कि बच्चे इस 'एनिमेटेड' कैप को पहनकर काफी उत्साहित रहते हैं।
हेडफोन और बैंड वाले कैप की भी मांग
बच्चों संग युवाओं को भी सर्दी से बचने में हेडफोन आकार के गर्म कैप आराम दे रहे हैं। ये सिर्फ कानों को सर्दी से बचाते हैं। इसमें लड़कियों को खासतौर पर अलग-अलग डिजाइन और रंग के पसंद आ रहे हैं। बच्चों के लिए हेयर बैंड, रंग-बिरंगी लाइट जलने वाले गर्म कैप बाजार में उपलब्ध हैं।
