थैले से निकलकर 'उन्नति' की ओर: मौत को मात देने वाली मासूम को मिला नया नाम और ठिकाना

जागरण संवाददाता, बरेली। बीसलपुर रोड थैले में बंद कर फेंकी गई मासूम का नामकरण हो गया। बाल कल्याण समिति ने सभी की सहमति से उसका नाम उन्नति रखा है। इसके पीछे तर्क दिया कि बच्ची के यहां पर आते ही तमाम लोग उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देने आने लगे।

एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि उनकी बेटी जर्मनी से आ रही है। बच्ची के लिए जर्मनी का बूलन मंगाया है। इस पर कमेटी के मन में आया कि बच्ची की उन्नति होने लगी। इसलिए उसका नाम उन्नति रखा गया। उन्नति को जिला पंचायत में बनी राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई में भेजा गया है।

शनिवार शाम बीसलपुर रोड पर कोई व्यक्ति एक पेड़ के नीचे थैले में बंद कर एक बच्ची को फेंककर चला गया था। गश्त कर रही बारादरी पुलिस की टीम ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पेड़ के नीचे पहुंची। थैले से बच्ची को निकाला तो वह ठंड की वजह से कांप रही थी।

पुलिस टीम ने तत्काल ही उसे अपनी जैकेट में बंद किया और अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में बच्ची का उपचार शुरू किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। चाइल्ड लाइन की देखरेख में बच्ची का उपचार किया गया।