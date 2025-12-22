दहेज की वेदी पर एक और बलि? शिवानी की मौत के बाद ससुराल वाले फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR

जागरण संवाददाता, बरेली। शादी के चार साल बाद ही विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मायके से ससुराल वाले फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें समझाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां भी विवाहिता के मायके वालों ने अपने सामने वीडियोग्राफी की मांग उठाई।

किसी तरह से पुलिस ने समझाकर पोस्टमार्टम कराया। हालांकि, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है। बाकी अन्य पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। बारादरी पुलिस के मुताबिक, सुभाष नगर के मढ़ीनाथ निवासी मनीष शर्मा ने अपनी बेटी शिवानी शर्मा का विवाह चार साल पहले डोहरा गांव के सोनू उर्फ बृज किशोर के साथ किया था।

सोमवार सुबह दोनों की शादी करने वाले बिचौलिया ने शिवानी के मायके वालों को फोन किया और कहा कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। मायके वाले मौके पर पहुंचे तब तक सुसराल वाले फरार हो चुके थे। शिवानी का शव फंदे से उतरा हुआ बेड पर पड़ा था। मायके वालों ने तत्काल ही डायल 112 को सूचना दी और हत्या का आरोप लगाया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने वीडियो ग्राफी में पोस्टमार्टम कराने की बात कही। इसके बाद मायके वालों ने यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि वीडियो ग्राफी उनके सामने कराई जाए। पुलिस ने किसी तरह से समझाया कि पोस्टमार्टम के समय डाक्टरों की टीम के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है।