Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दहेज की वेदी पर एक और बलि? शिवानी की मौत के बाद ससुराल वाले फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    डोहरा गांव में 4 साल पहले ब्याही शिवानी शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। मायके वालो ...और पढ़ें

    Hero Image

    व‍िलाप करते व‍िवाह‍िता श‍िवानी के स्‍वजन

    जागरण संवाददाता, बरेली। शादी के चार साल बाद ही विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मायके से ससुराल वाले फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें समझाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां भी विवाहिता के मायके वालों ने अपने सामने वीडियोग्राफी की मांग उठाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसी तरह से पुलिस ने समझाकर पोस्टमार्टम कराया। हालांकि, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है। बाकी अन्य पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। बारादरी पुलिस के मुताबिक, सुभाष नगर के मढ़ीनाथ निवासी मनीष शर्मा ने अपनी बेटी शिवानी शर्मा का विवाह चार साल पहले डोहरा गांव के सोनू उर्फ बृज किशोर के साथ किया था।

    सोमवार सुबह दोनों की शादी करने वाले बिचौलिया ने शिवानी के मायके वालों को फोन किया और कहा कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। मायके वाले मौके पर पहुंचे तब तक सुसराल वाले फरार हो चुके थे। शिवानी का शव फंदे से उतरा हुआ बेड पर पड़ा था। मायके वालों ने तत्काल ही डायल 112 को सूचना दी और हत्या का आरोप लगाया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने वीडियो ग्राफी में पोस्टमार्टम कराने की बात कही। इसके बाद मायके वालों ने यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि वीडियो ग्राफी उनके सामने कराई जाए। पुलिस ने किसी तरह से समझाया कि पोस्टमार्टम के समय डाक्टरों की टीम के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है।

    इसके बाद स्वजन माने, मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। बारादरी पुलिस ने स्वजन की ओर से मिले शिकायती पत्र के आधार पर दहेज हत्या के आरोप में ससुरालियों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। मायके वालों की तलाश में दो टीमों का गठन किया गया है। वहीं, दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आया है।

     

    पोस्टमार्टम हाउस पर मायके वाले अपने सामने ही वीडियो ग्राफी कराने की बात कह रहे थे, उन्हें समझा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आया है। स्वजन की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर दहेज हत्या में ससुरालियों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

    - धनंजय पांडेय, इंस्पेक्टर बारादरी


    यह भी पढ़ें- कन्हैया गुलाटी का 'मायाजाल' ध्वस्त: एक महीने में 15 मुकदमे, लुकआउट नोटिस जारी- देश से भागना नामुमकिन