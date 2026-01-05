क्या आपका गैस गीजर भी बाथरूम के अंदर लगा है? इसे अभी पढ़ें वरना हो सकती है बड़ी अनहोनी

जागरण संवाददाता, बरेली। बंद बाथरूम में गैस गीजर कितना खतरनाक हो सकता है, आसपास के जिलों में बीते दिनों हुई घटनाओं से पता चलता है। बीते दस दिनों में पीलीभीत और शाहजहांपुर में हुई घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए शहर के डाक्टर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सतर्कता को वीडियो भी अपलोड किए हैं।

बीते दस दिनों में पीलीभीत में बंद बाथरूम में गैस गीजर के इस्तेमाल से एक दंपती की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहांपुर में बंद बाथरूम में नहा रहे एक किशोर का दम घुटने से निधन हो गया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शहर के डाक्टर आगे आए हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डा. शरद अग्रवाल ने इंटरनेट पर गैस गीजर का सही इस्तेमाल और हादसे रोकने के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

डा. शरद ने बताया कि गैस गीजर में एलपीजी की लौ का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है। एलपीजी जलने पर आक्सीजन को कंज्यूम करती है और कार्बन डाई आक्साइड बनाती है। अगर बाथरूम में वेंटीलेशन न हो तो हवा में आक्सीजन की मात्रा काम हो जाती है। ऐसे में कार्बन डाई आक्साइड की जगह कार्बन मोनो आक्साइड बनने लगती है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि कार्बन मोनो आक्साइड की कोई गंध नहीं होती, इसलिए इसका बनना पता नहीं चल पाता। बंद बाथरूम में नहा रहा व्यक्ति यदि उसी हवा में सांस ले रहा होता है, तो वह धीरे-धीरे बेहोश हो जाता है। अगर बेहोशी की हालत में भी वह उसी हवा में सांस लेता रहे तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है।

इससे बचने के लिए यह आवश्यक है बाथरूम में खिड़की, रोशनदान, एग्जास्ट फैन आदि होना चाहिए। अगर वेंटीलेशन न हो तो पहले गैस गीजर खोलकर बाल्टी में पानी भर लेना चाहिए। उसके बाद गैस गीजर को बंद करने के बाद बाथरूम बंद करके ही नहाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि यह खतरा तब भी होता है जब कोई बंद कमरे में अंगेठी जलाकर सो जाए, बंद कमरे में पोर्टेबल जनरेटर चलाकर छोड़ दे या बंद गैराज में कार स्टार्ट कर छोड़ दे। जाड़े के मौसम में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी रखने के साथ ही दूसरों को भी जागरूक करने की जरूरत है।