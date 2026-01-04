कर्मभूमि पर अंतिम सफर: राजकीय सम्मान के साथ विधायक श्याम बिहारी का अंतिम संस्कार, उमड़ा जनसैलाब

संवाद सहयोगी, जागरण, फरीदपुर। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे, दिवंगत विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल का पार्थिव शरीर उनकी कर्मस्थली पहुंचा तो अंतिम दर्शनों के लिए हुजूम उमड़ा पड़ा। सिसकिया भरते लोग वाहन के आगे आते और हाथ जोड़कर पीछे हट जाते। फिर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते। स्टेशन रोड स्थित मुक्ति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां बेटे ईशान ग्वाल ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी।

मूलरूप से शाहजहांपुर के निवासी प्रो. श्याम बिहारी लाल वर्षों पूर्व बरेली शहर में आकर बस गए थे। वह महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी थे। 2007 में उन्होंने पहली बार फरीदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। वर्ष 2012 में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन दोनों बार वह सफल नहीं हो पाए।

बावजूद इसके वही जनता के बीच कार्य करते रहे। इसका लाभ उन्हें 2017 के चुनाव में मिला जब जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन के साथ विधानसभा तक पहुंचाया। यही नहीं अगली बार 2022 में लगातार उन्हें जीत दिलाई। शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट से अचानक हुई उनकी मृत्यु ने सभी को हैरान कर दिया।

चूंकि पार्थिव देह का अंतिम संस्कार फरीदपुर में होना था, इसलिए उनके शुभचिंतक सुबह से ही इंतजार में जुट गए। उनके पार्थिव शरीर को फरीदपुर पहुंचते ही लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहां हर किसी की आंख नम दिखाई दे रही थीं। अपने प्रिय विधायक के पार्थिव शरीर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके फरीदपुर कार्यालय पर पहुंचे।

सभी उनके अंतिम दर्शनों को व्याकुल थे। कार्यालय के सामने वाहन पर ही जनता ने उनके दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, सांसद विधायकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

करीब दो बजे उनकी शव यात्रा स्टेशन रोड स्थित श्मशान भूमि के लिए रवाना हुई। उनके कार्यालय से स्टेशन रोड तक सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतक इकट्ठा हो गए। श्मशान भूमि पर पुलिस बल के जवानों ने उन्हें सलामी दी गई। उनके पुत्र ईशान ग्वाल ने उन्हें मुखाग्नि दी। भारी भीड़ के चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस, पीएसी बल मौजूद रहा।

इस दौरान वन मंत्री डा. अरुण कुमार, बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार, विधायक डीसी वर्मा, महापौर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, फ्यूचर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति मुकेश गुप्ता, शिक्षा निदेशक महेंद्र देव, वागीश पाठक, नवाबगंज विधायक डा. एमपी आर्य, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य शामि‍ल हुए।