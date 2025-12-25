दिशा पाटनी के घर फायरिंग में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा पुलिस का शिकंजा, चार्जशीट में शामिल होंगे नाम
जागरण संवाददाता, बरेली। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के मामले में कोतवाली पुलिस चार आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, लेकिन अभी विवेचना जारी है। पुलिस का कहना हैं कि इस विवेचना में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह फायरिंग की कई थी। उनके विरुद्ध एविडेंस के तौर पर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर दी धमकी और फायरिंग के बाद जिम्मेदारी वाली पोस्ट के स्क्रीनशाट को अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाया है।
अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान के विरोध में वीडियो जारी किए थे। इसके बाद ही 11 और 12 सितंबर को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्यों दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करा दी। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी।
घटना के बाद यूपी एसटीएफ, बरेली की एसओजी प्रथम और दिल्ली की स्पेशल सेल ने मुख्य आरोपित रविंद्र और अरुण को नोएडा कि ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दो नाबालिगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। बाकी दो सदस्यों रामनिवास और अनिल को बरेली में एसओजी प्रथम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने दो नाबालिग समेत रामनिवास और अनिल के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। चूंकि विवेचना अभी पूरी नहीं हुई इसलिए पार्ट चार्जशीट लगाई जाएगी। पुलिस का कहना हैं कि, इस मामले में इस पूरे षड्यंत्र को रचने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
