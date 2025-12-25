दिशा पाटनी के घर फायरिंग में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा पुलिस का शिकंजा, चार्जशीट में शामिल होंगे नाम

जागरण संवाददाता, बरेली। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के मामले में कोतवाली पुलिस चार आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, लेकिन अभी विवेचना जारी है। पुलिस का कहना हैं कि इस विवेचना में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह फायरिंग की कई थी। उनके विरुद्ध एविडेंस के तौर पर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर दी धमकी और फायरिंग के बाद जिम्मेदारी वाली पोस्ट के स्क्रीनशाट को अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान के विरोध में वीडियो जारी किए थे। इसके बाद ही 11 और 12 सितंबर को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्यों दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करा दी। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी।