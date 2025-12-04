Language
    सीएम योगी के दौरे से पहले 'बुलडोजर की गड़गड़ाहट'! उपद्रवियों और सहयोगियों के अवैध ठिकानों की 'डेंटिंग-पेंटिंग' शुरू

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले, प्रशासन ने उपद्रवियों और उनके सहयोगियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू ...और पढ़ें

    नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली। शहर में ‘आइ लव मोहम्मद’ के नाम पर प्रदर्शन कर शहर को उपद्रव की आग में झाेंकने का नाकाम प्रयास किया गया। 26 सितंबर की तिथि शहर के साथ जिले के लोगों के लिए काला दिन जैसा हो गया। इसका असर यह रहा है कि कई दिन तक इंटरनेट सेवाएं तक बाधित करनी पड़ गईं मगर, प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर जो संदेश दिया अब वह तेजी से धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है।

    शहर में 26 सितंबर को उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि-‘पर्व-त्योहार के दौरान उत्पात शुरू हो जाता है, अब उत्पातियों-उपद्रवियों को पता लगेगा। सात पीढ़ियां याद आएंगी उनको। क्योंकि उनकी डेंटिंग-पेंटिंग करवानी पड़ती है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वह मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। सिस्टम को ब्लाक करने की कोशिश की गई।

    यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, वर्ष 2017 के पहले यही होता था। अब ऐसे बैरियर को चुन-चुन कर, जो जिस प्रकार की भाषा समझते हैं उन्हें उस प्रकार की भाषा से समझाकर सजा दिलाई जा रही है।’ मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी के बाद बरेली प्रशासन ने मौलाना तौकीर, उसके करीबी नफीस समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कर दिया।

    साथ ही उपद्रव में शामिल लोगों और सहयोगियों के अवैध निर्माण पर भी चोट पहुंचाने का कार्य भी तेज हो गया। बीते माह पीलीभीत बाइपास रोड पर दो बड़े व्यावसायिक कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण के बाद अब शहर में मुख्यमंत्री के दिसंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने उपद्रवियों और उनके सहयोगियों पर बाबा का बुलडोजर कार्रवाई तेज कर उनकी डेंटिंग-पेंटिंग शुरू कर दी है।

    मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में आजम खान और तौकीर के करीबियों में गिने जाने वाले सरफराज वली खां और राशिद के अवैध बरातघर को ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में सूफी टोला के साथ ही शाहबाद, पुराना शहर, फाईक इन्क्लेव, जगतपुर, शाहजहांपुर रोड व मिनी बाइपास रोड पर बने 20 से अधिक अवैध बरातघर, होटल-कामार्शियल काम्प्लेक्स पर कार्रवाई हो सकती है।

    यह बीडीए के निशाने पर हैं। इसके लिए बीडीए की ओर से भेजे गए अंतिम नोटिस का समय भी पूरा हो गया है। कहा जा रहा है कि उचित समय और पुलिसबल की उपलब्धता के आधार पर बुलडोजर आगे भी उपद्रवियों और उनके करीबियों के अवैध इमारतों को मिट्टी में मिलाता नजर आएगा।

