पीलीभीत रोड टाउनशिप योजना लांच : किसानों को मिला 4 गुना मुआवजा, ₹2.31 करोड़ का भुगतान

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की पीलीभीत रोड टाउनशिप का शुक्रवार से धरातल पर उतारने का कार्य शुरु हो गया। बीडीए ने दो किसानों की भूमि की रजिस्ट्री कराकर भूमि खरीद का शुभारंभ कर दिया। दोनों किसानों को 2.31 करोड़ का मुआवजा वितरण किया गया। सर्किल दर के चार गुणा के आधार पर प्रतिकर-मुआवजा मिलने के बाद किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन और बीडीए अधिकारियों ने पहली रजिस्ट्री करने वाले किसानों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। रामगंगा नगर आवासीय योजना (270 हेक्टेयर) के बाद बीडीए पीलीभीत रोड-बड़ा बाइपास पर अपनी दूसरी सबसे बड़ी आवासीय योजना विकसित कर रहा है। इसको लेकर लंबे समय से चल रही कवायद शुक्रवार को मूर्त रूप लेने लगी।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने भूमि खरीद का शुभारंभ करा दिया। पहले दिन नवदिया कुर्मियान की सुधा रानी शर्मा की खसरा नंबर-41/0.2040 हे. भूमि की रजिस्ट्री कराते हुए प्रतिकर (मुआवजा) धनराशि- 1,09,20,350 रुपये का भुगतान और कुम्हरा के सूरजपाल को गाटा संख्या-379/0.2680 हे भूमि के लिए 1,22,04,720 का प्रतिकर-मुआवजा भुगतान किया गया।

सर्किल दर के चार गुणा के आधार पर मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी के भाव नजर आए। दावा किया जा रहा है कि अब भूमि खरीद की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। इसके लिए सहमति देने वाले किसानों की ओर से रजिस्ट्री के लिए खुद से पहल की जा रही है।

गौरतलब है कि परियोजना के विकास के लिए अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर, नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1925 हेक्टेयर भूमि क्रय की जानी है। दिल्ली-लखनऊ बड़ा बाइपास व बरेली-पीलीभीत राजमार्ग से सटी परियोजना के विकास के लिए बीडीए के अधिकारी भी उत्साहित हैं।

भूखंड के साथ होंगी ढेरों सुविधाएं, आसपास के गांव का भी होगा विकास बीडीए अधिकारियों के अनुसार परियोजना में आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों के अतिरिक्त होटल, अस्पताल, विभिन्न स्तर के शैक्षिक संस्थान व साइबर सिटी, मल्टीप्लैक्स आदि की स्थापना के लिए भी भूखंड विकसित किये जायेगें। साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए सेंट्रल पार्क, नेवरहुड पार्क प्रस्तावित किये गए हैं।

नई टाउनशिप शहर में आवास व व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी। नयी टाउनशिप योजना इस क्षेत्र के आधारभूत ढ़ांचे के विकास के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का कार्य भी करेगी। योजना के विकास के साथ निकटवर्ती गांव में भी विकास कार्य कराया जाएगा।