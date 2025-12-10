Language
    बीडीए की पीलीभीत रोड टाउनशिप का शुभारंभ: 9 गांवों के 2275 किसानों से भूमि खरीद कल से शुरू

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:57 PM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत रोड टाउनशिप का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के लिए 9 गांवों के 2275 किसानों से भूमि की खरीद कल से शुरू होगी। टाउनशिप ...और पढ़ें

    बीडीए

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विस्तारीकरण को गति देने के लिए प्रस्तावित बीडीए की बहुप्रतीक्षित पीलीभीत रोड टाउनशिप के भूमि खरीदने का शुभारंभ होगा। इसके लिए बीडीए ने सभी तैयारियां पूरी कर हैं। परियोजना के तहत नौ गांव के 2275 किसानों से भूमि क्रय की जानी है।

    रामगंगा नगर, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सफलता के बाद अब बीडीए पीलीभीत रोड पर नई आवासीय योजना का विकास कर रहा है। 267.14 हेक्टेयर में विकसित होने वाली योजना के लिए पहली रजिस्ट्री शुक्रवार से शुरु होगी। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि परियोजना के विकास की पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई हैं।

    इसके लिए शुक्रवार से रजिस्ट्री शुरु होगी। परियोजना को कुल 13 सेक्टरों में बांटा गया है। पहले चरण में चार सेक्टरों में विकास कार्य कराए जाएंगे। परियोजना के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से 600 करोड़ रुपये लिया जाएगा। पहले चरण में सेक्टर वन-ए, वन-बी, टू-ए और टू-बी शामिल हैं। इसके बाद सेक्टर तीन, चार, पांच, छह, सात-ए, सात-बी, आठ, नौ और दस का विकास किया जाएगा।

    परियोजना में 45 मीटर चौड़ी रोड, नहर पटरी रोड 24 मीटर चौड़ी और सेंट्रल पार्क समेत अन्य सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके लिए अडूपुरा जागीर, अहिलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर व नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1443 हेक्टेयर भूमि की क्रय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार आमजन को 26.5 हजार प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंड मिल सकेगा।

    योजना में 800 परिंसपत्तियां चिह्रित

    शहर के पीलीभीत बाइपास रोड पर प्रस्तावित नई आवासीय योजना में 800 से अधिक परिसंपत्तियां चुिह्रित की गई हैं। इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से मुआवजा वितरण पर मुहर भी लगा दी गई है। अब भूमि क्रय करने के साथ परिसंपत्तियों का भी मुआवजा वितरण शुरु किया जाएगा।

     

    शहर के पीलीभीत बाइपास रोड टाउनशिप की भूमि क्रय का कार्य शुक्रवार से शुरु करने की योजना है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह योजना शहर के विस्तारीकरण को गति देने के साथ बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी करेगा।

    - डा. मनिकंडन ए., उपाध्यक्ष बीडीए


