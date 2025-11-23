Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री के संभावित दौरे से पहले BDA सख्त: सड़क निर्माण में लापरवाही पर 3 संस्थाओं को ₹25 लाख का झटका

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    रामगंगा नगर में प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा के लोकार्पण के लिए CM योगी आदित्यनाथ का नवंबर के अंतिम सप्ताह में बरेली दौरा संभावित है। इससे पहले, BDA ने दौरा मार्गों के चौड़ीकरण में लापरवाही बरतने पर तीन निर्माण एजेंसियों (जलाकाश, एनडी रेलवे, सत्यसांईं) पर ₹25 लाख का जुर्माना ठोंका है। BDA ने सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रामायण वाटि‍का का प्रवेश द्वार

    जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए सड़क निर्माण में देरी पर बीडीए ने कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई कर दी। शनिवार को बीडीए उपाध्यक्ष ने दिए गए निर्देश का गंभीरता से पालन नहीं किए जाने पर कार्यदायी संस्था जलाकाश और एनडी रेलवे पर दस-दस लाख और सत्यसांईं बिल्डर एंड कांट्रेक्टर पर पांच लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित कार्य पांच दिन में पूरा नहीं होने पर डिबार करने की भी चेतावनी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के रामगंगा नगर आवासीय योजना में रामायण वाटिका में प्रभु श्रीराम की भव्य-दिव्य 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा संभावित है। माना जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक मुख्यमंत्री रामायण वाटिका के शुभारंभ करने पहुंच सकते हैं। उनके दौरे को देखते हुए बीडीए की ओर से संभावित मार्गों के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण आदि कार्य कराया जा रहा है।

    शनिवार को बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने अधिकारियों के साथ रामगंगा नगर आवासीय योजना के घंटाघर से ग्रेटर बरेली गोरक्षनाथ चौक तक के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर सर्विस रोड और मुख्य मार्गों के निर्माण में लापरवाही सामने आई। उपाध्यक्ष ने निर्देश के बाद भी कार्य में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कार्यदायी संस्था मेसर्स जलाकाश पर दस लाख का जुर्माना और पांच दिन में कार्य पूर्ण नहीं होने पर डिबार की कार्रवाई के निर्देश दिए।

    साथ ही एनडी रेलवे संस्था पर भी दस लाख का जुर्माना और डिबार की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान ग्रेटर बरेली में घंटाघर से गोरक्षनाथ चौक तक निर्माण में देरी और उच्चाधिकारियों के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेने पर डोहरा रोड और 45 मीटर रोड के जंक्शन पर किए पैचवर्क ठीक से नहीं किए जाने पर कार्यदायी संस्था मेसर्स सत्यसांई बिल्डर एंड कांट्रेक्टर को चेतावनी और पांच लाख का जुर्माना लगाया गया। बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का संबंधित एजेंसियों द्वारा गंभीरता से पालन नहीं करने पर जुर्माना और डिबार की चेतावनी जारी की गई है।

     

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी करेंगे 51 फीट ऊंची 'श्रीराम वनवासी स्वरूप' प्रतिमा का लोकार्पण, रामायण वाटिका में होगा शंखनाद