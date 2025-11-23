मुख्यमंत्री के संभावित दौरे से पहले BDA सख्त: सड़क निर्माण में लापरवाही पर 3 संस्थाओं को ₹25 लाख का झटका

जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए सड़क निर्माण में देरी पर बीडीए ने कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई कर दी। शनिवार को बीडीए उपाध्यक्ष ने दिए गए निर्देश का गंभीरता से पालन नहीं किए जाने पर कार्यदायी संस्था जलाकाश और एनडी रेलवे पर दस-दस लाख और सत्यसांईं बिल्डर एंड कांट्रेक्टर पर पांच लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित कार्य पांच दिन में पूरा नहीं होने पर डिबार करने की भी चेतावनी दी है।

शहर के रामगंगा नगर आवासीय योजना में रामायण वाटिका में प्रभु श्रीराम की भव्य-दिव्य 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा संभावित है। माना जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक मुख्यमंत्री रामायण वाटिका के शुभारंभ करने पहुंच सकते हैं। उनके दौरे को देखते हुए बीडीए की ओर से संभावित मार्गों के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण आदि कार्य कराया जा रहा है।

शनिवार को बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने अधिकारियों के साथ रामगंगा नगर आवासीय योजना के घंटाघर से ग्रेटर बरेली गोरक्षनाथ चौक तक के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर सर्विस रोड और मुख्य मार्गों के निर्माण में लापरवाही सामने आई। उपाध्यक्ष ने निर्देश के बाद भी कार्य में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कार्यदायी संस्था मेसर्स जलाकाश पर दस लाख का जुर्माना और पांच दिन में कार्य पूर्ण नहीं होने पर डिबार की कार्रवाई के निर्देश दिए।