सीएम योगी करेंगे 51 फीट ऊंची 'श्रीराम वनवासी स्वरूप' प्रतिमा का लोकार्पण, रामायण वाटिका में होगा शंखनाद

जागरण संवाददाता, बरेली। 14 वर्षों के वनवास के बाद ससीता अयोध्या लौटे प्रभु श्रीराम के स्वागत को अयोध्यानगरी उल्लासित हो उठी। त्रेता के उस संस्मरणों को कलिकाल में रामायण वाटिका पार्क में उपस्थित करने का प्रयत्न कर नाथनगरी भी आह्लादित है।

रामगंगा नगर आवासीय योजना में प्रभु श्रीराम के जन्म से वनवास काल और रावण वध तक के दृश्यों को उकेर श्रीराम वनवासी स्वरुप 51 फीट ऊंची भव्य-दिव्य प्रतिमा की स्थापना भी कर दी गई है। अब प्रभु के दर्शन के लिए हर कोई आनंदित-उल्लासित है। वाटिका के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का इंतजार किया जा रहा है।

माना जा रहा है कि 25 से 28 नवंबर तक मुख्यमंत्री नाथनगरी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह रामावण वाटिका के शुभारंभ के साथ भगवान श्रीराम के वनवासी स्वरुप 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। फिर किष्किंधा, अशोक वाटिका, पंचवटी और अन्य वन और पर्वत का दीदार करेंगे।

अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री के रामायण वाटिका में घूमने के साथ श्रीराम जी के प्रतिमा लोकार्पण के दौरान विद्धानों संग शंखघोष भी करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले एक-एक मिनट के कार्यक्रम को तैयार किया जा रहा है।