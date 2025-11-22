Bareilly Development Authority: मास्टर प्लान के साथ 35 नए गांवों में अवैध निर्माण होगा नियमित, बीडीए की बड़ी पहल
बीडीए (BDA) ने 35 नए गाँवों के लिए मास्टर प्लान-2031 की प्रक्रिया शुरू की। इस योजना में 5,000 से अधिक अवैध आवासीय-व्यावसायिक भवनों को नियमित करने का प्रावधान है। ज़ोनल प्लान के लिए जल्द ही कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) अब विस्तारीकरण में शामिल 35 नए गांव के विकास पर फोकस करने जा रहा है। इसके लिए मास्टर प्लान के साथ संबंधित गांव में निर्मित भवनों के मानचित्र स्वीकृति के साथ कंपाउंडिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए अभियान चलाकर कर कार्रवाई भी शुरु कर दी गई है।
शासन ने बीते लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के ठीक पहले 35 नए गांवों को बरेली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया था। इसमें शाहजहांपुर रोड पर 16, बदायूं रोड के 14, बीसलपुर चार व नैनीताल रोड का एक गांव शामिल है। इन गांवों में भू-उपयोग नहीं बदलने की वजह से बड़ी संख्या में उद्यम व अन्य प्रकल्प लगाने वाले लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।
मुख्य अभियंता एपीएन सिंह ने बताया कि विस्तारित क्षेत्र में शामिल 35 नए गांव के साथ प्राधिकरण का क्षेत्रफल 299 गांव एवं 579 वर्ग किलाेमीटर तक पहुंच गया है। इसके लिए इन नए गांव में अब मास्टर प्लान-2031 की तरह ही आवासीय, ग्रीन बेल्ट, व्यवसायिक समेत अन्य भू-उपयोग चिह्नित करने को कंसल्टेट का आवेदन मांगा गया है।
कंसल्टेंट का चयन होते ही इन क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कराया जा सकेगा। साथ ही इन गांव में बने भवनों का भी रेगुलर किया जा सकेगा। बताया कि वर्तमान में कृषि-भू उपयोग के अनुमन्य उपयोग वाले भवनों को ही नियमित किया जा सकेगा। मास्टर प्लान बनने के बाद संबंधित क्षेत्र में बने भवनों को उस क्षेत्र के भू-उपयोग के तहत रेगुलर किया जाएगा।
इसके लिए इन क्षेत्रों में वर्तमान में बने भवनों की अधिकृत संख्या मास्टर प्लान के तहत ही सर्वे में सामने आने की बात कही। साथ ही अनुमत: पांच हजार से अधिक भवनों के सामने आने की संभावना है, जिन्हें रेगुलर करने से बीडीए की राजस्व में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है।
विस्तारित क्षेत्र में शामिल ये 35 नए गांव
बदायूं रोड पर अखा एहतमाली, भोजपुर, चाढ़पुर, अखा स्तिकल, रफियाबाद, आलमपुर जाफराबाद, कोहनी परतापुर, कैमुआ, नवदिया, मजनूपुर, सरदार नगर, बढ़रई कुईया, वाहनपुर, मिलक मंशारामपुर शामिल हैं। शाहजहांपुर रोड पर दहलऊ ई. जेढ़, जेड़, उदयपुर मोहनलाल, मकसूदनपुर, समोची ई. जेढ़, मेगीनगला, सराय पट्टी सब्दलपुर, रसुइया, गौसगंज सरायं, खमरिया ई-जेढ़, नौगवां, सरकड़ा, नवदिहा देहा जब्ती, बाहनपुर, इनायतपुर, मटिया नगला गांव को विस्तारीकरण में लिया गया है। बीसलपुर रोड पर लवहरी, भगौतीपुर, कमुआ कलां, नरोत्तम नगला व पीलीभीत बाइपास रोड स्थित भीकमपुर को लिया गया है।
