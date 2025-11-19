बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ BDA की बडी कार्रवाई, बुलडोजर से चार कॉलोनियां ध्वस्त; दो भवन सील
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। इज्जतनगर और कैंट क्षेत्र में चार अलग-अलग अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के साथ दो निर्माण को सील किया गया। बीडीए की कार्रवाई से अन्य कालोनाइजरों को खलबली मची रही।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि मोहनपुर रोड नकटिया में सद्दाम द्वारा दस बीघा और ओम पाल द्वारा दस बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, नाली, साइट आफिस एवं बाउंड्रीवाल आदि का कार्य कराया जा रहा था। जिसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह बुद्धवा द्वारा तीन बीघे में और नूर हसन द्वारा चार बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, नाली एवं बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया गया।
अभियान के दौरान मुढ़िया अहमद नगर मयूर वन चेतना के पाास 105 वर्गमीटर बाउंड्रीवाल कवर करते हुए आवासीय निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया। साथ ही भूनेश गंगवार द्वारा मठ लक्ष्मीपुर में 150 वर्गमीटर में किए जा रहे आवासीय निर्माण को सील कर दिया गया।
बताया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, अजीत साहनी एवं प्रवर्तन टीम रही।
