बरेली हादसा: तेज रफ्तार कार ने तोड़ी पुल की रेलिंग, बहगुल नदी में गिरी, युवक की दर्दनाक मौत

संवादसूत्र, जागरण, शीशगढ़ (बरेली)। 10 दिन पहले खरीदी गई कार से शापिंग करने निकले पांच दोस्त शुक्रवार को दुर्घटना का शिकार हो गए। शीशगढ़ क्षेत्र में तेज गति से दौड़ती उनकी कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे बहगुल नदी में जा गिरी। दुर्घटना में कार चला रहे आदिल की मौत हो गई। आरंभिक जांच के आधार पर पुलिस मान रही कि आदिल कार चलाना जानते थे मगर, अभ्यस्थ नहीं थे। नये पुल पर उन्होंने कार की गति बढ़ा दी, इसी कारण नियंत्रण खो बैठे। उनके साथ बैठे चार अन्य दोस्त घायल हुए हैं, उनका उपचार कराया जा रहा।

शीशगढ़ के सराय गांव निवासी आदिल, कासिम, फरमान, सलमान और गुड्डू दिल्ली में नारियल पानी बेचते थे। रुपये एकत्र करने के बाद वे लोग 15 दिन पहले गांव लौट आए। स्वजन के अनुसार, 10 दिन पहले उन सभी ने घूमने के लिए वर्ष 2011 माडल की पुरानी स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी। उनमें कोई भी कार चलाने में अभ्यस्थ नहीं था।

शुक्रवार को उन्हें जूते खरीदने के लिए पड़ोस के मानपुर गांव की दुकान पर जाना था। सभी ने तय किया कि घूमते हुए वहां तक जाएंगे। आदिल कार चलाने लगे, शेष चारों दोस्त उसमें बैठे थे। गांव से छह किमी निकलने के बाद बहगुल नदी के नये पुल पर पहुंचते ही उन्होंने कार की गति बढ़ा दी।

खेतों में काम कर रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार पुल पर दो सौ मीटर दौड़ पाई थी, इतने में अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। नदी में पानी कम था, ऐसे में कार तेज धमाके के साथ पत्थरों पर गिरी। हादसा देखकर आसपास घास काट रहे लोग उन्हें बचाने दौड़े। क्षतिग्रस्त कार के अंदर से पांचों को बमुश्किल कार से निकाला गया, इस बीच कुछ लोगों ने फोन कर एंबुलेंस व पुलिस बुला ली थी।

उन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, वहां कुछ देर उपचार के बाद आदिल की मौत हो गई। उन युवकों को जिस गांव में खरीदारी करने जाना था, वह दुर्घटनास्थल से सिर्फ एक किमी दूर बचा था। पुलिस के अनुसार, पुल की बनावट या आवागमन में कोई अन्य बाधा नहीं था। गांव के लोगों ने बताया कि आदिल कुछ परिचित लोगों की कार मांगकर चलाना सीखे थे। वह पारंगत नहीं थे