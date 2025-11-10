Language
    बरेली में स्कूटी सवार युवतियों को रोडवेज बस ने रौंदा, दोनों की मौत

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    बरेली के नैनीताल रोड पर एक दर्दनाक हादसे में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार दो युवतियों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। नैनीताल रोड पर रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। दवा लेने जा रहे एक परिवार के तीन लोगों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। हादसे में दो युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

    पुलिस के मुताबिक भोजीपुरा के धौराटांडा निवासी रेहान वैन चालक हैं। रविवर दोपहर 12 बजे वह बाइक से और उनकी बहन हुमा और भांजी रोशनी स्कूटी से बरेली दवा लेने आ रही थी। तीनों जब नैनीताल रोड स्थित नगरिया कला गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही रुहेलखंड डिपो की बस ने पहले रेहान की बाइक में जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद हड़बड़ाहट में उसने स्कूटी को भी रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए।

    हुमा और रोशनी टक्कर लगने की वजह से दूर जा गिरीं, दोनों को गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची इज्जतनगर पुलिस ने रोशनी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेहान और हुमा को मिनी बाइपास स्थित निजी अस्पताल में भेजा, वहां उपचार के कुछ देर बाद हुमा ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, दूसरी ओर हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि स्वजन से अभी कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। शिकायती पत्र मिलते ही आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी जाएगी।