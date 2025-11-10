बरेली में स्कूटी सवार युवतियों को रोडवेज बस ने रौंदा, दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, बरेली। नैनीताल रोड पर रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। दवा लेने जा रहे एक परिवार के तीन लोगों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। हादसे में दो युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के मुताबिक भोजीपुरा के धौराटांडा निवासी रेहान वैन चालक हैं। रविवर दोपहर 12 बजे वह बाइक से और उनकी बहन हुमा और भांजी रोशनी स्कूटी से बरेली दवा लेने आ रही थी। तीनों जब नैनीताल रोड स्थित नगरिया कला गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही रुहेलखंड डिपो की बस ने पहले रेहान की बाइक में जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद हड़बड़ाहट में उसने स्कूटी को भी रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए।

हुमा और रोशनी टक्कर लगने की वजह से दूर जा गिरीं, दोनों को गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची इज्जतनगर पुलिस ने रोशनी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेहान और हुमा को मिनी बाइपास स्थित निजी अस्पताल में भेजा, वहां उपचार के कुछ देर बाद हुमा ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, दूसरी ओर हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।