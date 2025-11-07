रायबरेली में मवेशियों से टकराईं दो ट्रेनें, मची अफरातफरी; देरी से रवाना हुईं
रायबरेली में दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रेनों के मवेशियों से टकराने की घटना हुई। रायबरेली-ऊंचाहार-कानपुर पैसेंजर ट्रेन रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के पास मवेशियों से टकरा गई। वहीं, प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस लक्ष्मणपुर और दरियापुर स्टेशन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों घटनाओं की सूचना लखनऊ कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रेनों के मवेशियों से टकराने की घटनाएं सामने आई। पहली घटना रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के निकट किलोमीटर संख्या 137/8 के पास हुई, जहां रायबरेली-ऊंचाहार-कानपुर पैसेंजर (गाड़ी संख्या 54153) पटरियों पर अचानक आए मवेशियों से टकरा गई।
हादसे में ट्रेन कुछ देर तक मौके पर रुकी रही, जिसके बाद रेलकर्मियों ने पटरियों से मवेशियों को हटाया और ट्रैक की जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। दूसरी घटना प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14209) के साथ लक्ष्मणपुर और दरियापुर स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 102/6 पर हुई।
यहां भी अचानक पटरियों पर मवेशियों के आने से ट्रेन टकरा गई। दोनों मामले की सूचना लोको पायलट के द्वारा लखनऊ कंट्रोलरूम को दी गई है। उन्नाव सहायक मंडल अभियंता एस कुमार का कहना है कि इंटरसिटी का मवेशी टकराने का मामला गुरूवार देर शाम का है जबकि पैसेंजर ट्रेन रात में टकराई थी। इंजीनियरिंग टीम सूचना मिलने पर भेज रेल रूट साफ करवा दी गई।
