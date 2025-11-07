रायबरेली में मवेशियों से टकराईं दो ट्रेनें, मची अफरातफरी; देरी से रवाना हुईं

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रेनों के मवेशियों से टकराने की घटनाएं सामने आई। पहली घटना रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के निकट किलोमीटर संख्या 137/8 के पास हुई, जहां रायबरेली-ऊंचाहार-कानपुर पैसेंजर (गाड़ी संख्या 54153) पटरियों पर अचानक आए मवेशियों से टकरा गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में ट्रेन कुछ देर तक मौके पर रुकी रही, जिसके बाद रेलकर्मियों ने पटरियों से मवेशियों को हटाया और ट्रैक की जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। दूसरी घटना प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14209) के साथ लक्ष्मणपुर और दरियापुर स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 102/6 पर हुई।