Bareilly Weather: मनाली भी पीछे! बरेली की सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, कुल्लू से भी ठंडी हुई 'झुमका सिटी'

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में पहाड़ जैसी सर्दी का अनुभव होने लगा है। ठंडी हवाओं के प्रभाव से रविवार को न्यूनतम पारा पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जोकि मनाली के 5.1 डिग्री से भी कम रहा। वहीं, कुल्लू का पारा शहर के समान पांच डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर और गलन ने दिन भर लोगों को कड़ाके की सर्दी का अहसास कराया।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी तापमान में गिरावट और शीतलहर की संभावना जताई है। रविवार को अधिकतम पारा 15.9 डिग्री और न्यूनतम पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों से आ रहीं सर्द हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया।

दोपहर में सूर्य के दर्शन होने से कुछ हद तक लोगों को राहत मिली, लेकिन शाम ढलते ही फिर गलन और शीतलहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राहत पाने के लिए लोग अलाव जलाकर राहत लेते नजर आए। वहीं, सामाजिक संगठनों की ओर से भी सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच गर्म वस्त्र और कंबल वितरित किए गए।

सामान्य से कम रहेगा तापमान प्रादेशकि मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तरी-पश्चिमी, पछुआ हवाओं के प्रभाव से बीती रात न्यूनतम तापमान में तीन से छह डिग्री की प्रभावी गिरावट तक हुई।