Bareilly Weather Forecast: शीतलहर का टॉर्चर, पर नहीं टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड; जानें क्या कहते हैं आंकड़े

जागरण संवाददाता, बरेली। साल 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच जिले का मौसम इस समय ठिठुरन और गलन की चपेट में है। हालांकि, दिसंबर का महीना बीतने की कगार पर है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार की सर्दी बीते वर्षों के रिकार्ड को नहीं तोड़ सकी है। सोमवार को शहर में दिनभर शीतलहर चलती रही, गलन बढ़ने से लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हवाओं के चलते कोहरे का प्रभाव कम रहा। मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में सर्दी का असर काफी अधिक था। बीते वर्ष 14 दिसंबर को न्यूनतम पारा गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसने लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर दिया।

इसके मुकाबले इस बार दिसंबर में सबसे कम तापमान पांच दिसंबर को 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम पारा 10 डिग्री के ऊपर रहने के बावजूद दिन भर चलने वाली सर्द हवाओं ने गलन को बढ़ा दिया है।

अलाव और चाय की चुस्की दे रही राहत सिविल लाइंस का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 73 और राजेंद्र नगर का एक्यूआइ 118 दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए लोग जगह-जगह अलाव जलाकर बैठे नजर आए।