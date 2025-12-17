राजनीतिक दल ध्यान दें! बचे हुए मतदाताओं की मैपिंग में सहयोग करें, 20 दिसंबर तक फार्म जमा करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बरेली। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कार्यों के संबंध में मंगलवार को अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को उपलब्ध कराई गई एएसडी (नहीं मिलने वाले, शिफ्ट हो चुके, दिवंगत हुए) सूची में यदि कोई मतदाता गणना प्रपत्र भरने से रह गया है तो उसका गणना प्रपत्र भरकर 20 दिसंबर तक उपलब्ध करा दिया जाए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 और 12 दिसंबर को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की बैठक हो चुकी है। उस बैठक में बीएलओ द्वारा बीएलए को एएसडी की सूची उपलब्ध कराई गई है।

उनसे अनुरोध किया गया है कि सूची में यदि कोई मतदाता गणना प्रपत्र भरने से रह गया है तो मतदाता का गणना प्रपत्र भरकर 20 दिसंबर तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए। बताया गया कि एएसडी सूची एनआइसी की वेबसाइट पर डीईओ पोर्टल पर भी अपलोड की हुई है। यदि किसी को आवश्यकता है तो वहां से डाउनलोड कर सकता है।

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 3405820 मतदाताओं के सापेक्ष 2682507 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें बीएलओ ने एप पर डिजिटाइज्ड कर दिया है। 2682507 मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्र के सापेक्ष 347988 मतदाता 2003 की मतदाता सूची से किन्ही कारणों से मैप नहीं हो पाए हैं जिन्हें मैप किए जाने का काम बीएलओ कर रहे हैं।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए को भी अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से करने में बीएलओ का सहयोग करने के निर्देश देने की अपील की। बताया, जिले में 723353 मतदाताओं को बीएलओ ने एएसडी सूची में सम्मिलित किया है।