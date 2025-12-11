SIR की प्रगति जांचने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में, अधिकारियों से लेंगे हालचाल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में एसआईआर (SIR) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वह अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को शहर आएंगे। यहां मंडल भर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एसआइआर से संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपराह्न तीन बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
वहां से सीधे कार से सर्किट हाउस सभागार में आएंगे। वहां एक घंटे मंडल के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ एसआइआर से संबंधित बैठक करेंगे। इससे पहले वह वाराणसी में भी समीक्षा बैठक कर रहे थे।
यहां से मुख्यमंत्री साढ़े चार बजे आइवीआरआइ स्थित झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। नवयुगल को आशीर्वाद देकर करीब पांच बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों के चलते बुधवार को भी स्टेडियम रोड, आइवीआरआइ रोड, विकास भवन के पास डिवाइडरों पर रंगाई-पुताई का काम होता रहा। सर्किट हाउस में भी पेंटिंग के साथ ही सजावट का काम चला।
मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक आदिनाथ चौक से स्टेडियम रोड होते हुए श्यामगंज फ्लाईओवर से आएंगे। नगर निगम की टीम ने पूरे मार्ग से अतिक्रमण हटा दिया है। डिवाइडर की रंगाई-पुताई का काम देर रात तक चलता रहा।
मुख्यमंत्री के दौरे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले बरेली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आइवीआरआइ में ब्रीफिंग के दौरान एससपी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एसएसपी अनुराग आर्य ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ड्यूटी समय पर लगना अनिवार्य है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी देर से पहुंचा तो उस पर जवाबदेही तय की जाएगी। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरे, ट्रैफिक रूट और इमरजेंसी प्लान को लेकर अफसरों को अलग-अलग निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सीएम के कार्यक्रम के दौरान शहर में सुरक्षा और अनुशासन ही प्राथमिकता है। उन्होंने पैदल गश्त भी की। ब्रीफिंग के समय एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान आदि मौजूद रहे। वहीं, पुलिस लाइंस में एसपी सिटी ने भी सभी पुलिसकर्मियों की डी-ब्रीफिंग की।
मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगेंगे 1,211 पुलिसकर्मी
मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कुल 1,211 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसमें छह एडिशनल एसपी, 15 सीओ, 50 इंस्पेक्टर, 200 दारोगा, 820 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और 120 महिला कांस्टेबल को लगाया गया है।
