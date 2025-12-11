जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को शहर आएंगे। यहां मंडल भर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एसआइआर से संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपराह्न तीन बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

वहां से सीधे कार से सर्किट हाउस सभागार में आएंगे। वहां एक घंटे मंडल के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ एसआइआर से संबंधित बैठक करेंगे। इससे पहले वह वाराणसी में भी समीक्षा बैठक कर रहे थे।

यहां से मुख्‍यमंत्री साढ़े चार बजे आइवीआरआइ स्थित झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। नवयुगल को आशीर्वाद देकर करीब पांच बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों के चलते बुधवार को भी स्टेडियम रोड, आइवीआरआइ रोड, विकास भवन के पास डिवाइडरों पर रंगाई-पुताई का काम होता रहा। सर्किट हाउस में भी पेंटिंग के साथ ही सजावट का काम चला।

मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक आदिनाथ चौक से स्टेडियम रोड होते हुए श्यामगंज फ्लाईओवर से आएंगे। नगर निगम की टीम ने पूरे मार्ग से अतिक्रमण हटा दिया है। डिवाइडर की रंगाई-पुताई का काम देर रात तक चलता रहा।

मुख्यमंत्री के दौरे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले बरेली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आइवीआरआइ में ब्रीफिंग के दौरान एससपी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।