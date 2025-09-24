जागरण संवाददाता, बरेली। देवरनिया थाने के दारोगा सतीश कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीओ बहेड़ी अरुण कुमार की रिपोर्ट पर की गई है। इसके साथ दारोगा के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।
एक मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति रुपयों को लिफाफे में रखकर दारोगा सतीश कुमार की जेब में रखता हुआ नजर आ रहा था। वीडियो प्रसारित होते ही एसएसपी ने प्रकरण की जांच सीओ बहेड़ी अरुण कुमार से कराई। प्रथम दृष्टया रिश्वत लेने की बात साबित हुई। इसके बाद एसएसपी ने दारोगा सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दारोगा ने किस बात की रिश्वत ली? इसके लिए जांच कराई जा रही है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कठर्रा गांव के मेडिकल स्टोर संचालक प्रीतम सिंह ने पूर्व विधायक के पौत्रों मयंक वर्मा व शशांक वर्मा के विरुद्ध मेडिकल स्टोर में आगजनी, छिनैती व हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी लिखाई थी। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए यह रिश्वत दी जा रही थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यह रिश्वत किस बात के लिए ली गई? इस पर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। दारोगा को निलंबित कर दिया गया है।
