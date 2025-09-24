बरेली के देवरनिया थाने में तैनात दारोगा सतीश कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में एसएसपी अनुराग आर्य ने निलंबित कर दिया है। एक वायरल वीडियो में दारोगा को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। सीओ बहेड़ी की जांच रिपोर्ट में रिश्वतखोरी की पुष्टि हुई। दारोगा के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

जागरण संवाददाता, बरेली। देवरनिया थाने के दारोगा सतीश कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीओ बहेड़ी अरुण कुमार की रिपोर्ट पर की गई है। इसके साथ दारोगा के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।

एक मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति रुपयों को लिफाफे में रखकर दारोगा सतीश कुमार की जेब में रखता हुआ नजर आ रहा था। वीडियो प्रसारित होते ही एसएसपी ने प्रकरण की जांच सीओ बहेड़ी अरुण कुमार से कराई। प्रथम दृष्टया रिश्वत लेने की बात साबित हुई। इसके बाद एसएसपी ने दारोगा सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।