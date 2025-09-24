चिट फंड कंपनी के चेयरमैन समेत छह डायरेक्टरों पर एक और एफआईआर, बदायूं के भुवनेश ने लिखाई धोखाधड़ी की प्राथमिकी

बरेली में चिट फंड कंपनी आईसीएल के चेयरमैन और छह निदेशकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने मैच्योरिटी के बाद भी 1.25 लाख रुपये की रकम नहीं लौटाई। बदायूं के भुवनेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने कंपनी में 90 हजार रुपये का निवेश किया था जो मैच्योरिटी पर 1.25 लाख रुपये होने थे लेकिन उन्हें कोई रकम नहीं मिली और उन्हें धमकियां मिलीं।

जागरण संवाददाता, बरेली। चिट फंड कंपनी आइसीएल के चेयरमैन रुप किशोर गोला व छह डायरेक्टरों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। आरोप है कि आरोपितों ने मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी धनराशि नहीं लौटाई और धोखाधड़ी कर 1.25 लाख रुपये की रकम हड़प ली। इस कंपनी पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

बदायूं के कुंवरगांव निवासी भुवनेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आइसीएल म्यूचुअल बेनेफिट्स कार्पोरेशन लिमिटेड और इमेज करियर लिमिटेड में करीब 90 हजार रुपये का निवेश किया था। पालिसी के अनुसार मैच्योरिटी होने पर यह रकम 1.25 लाख रुपये होनी थी। समय पूरा होने के बाद उन्होंने कंपनी के कार्यालय में जाकर अपनी पालिसी से संबंधित सभी दस्तावेज भी जमा किए। इसके बाद भी कंपनी की तरफ से उन्हें कोई रकम नहीं लौटाई गई।