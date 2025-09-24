Language
    चिट फंड कंपनी के चेयरमैन समेत छह डायरेक्टरों पर एक और एफआईआर, बदायूं के भुवनेश ने लिखाई धोखाधड़ी की प्राथमिकी

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    बरेली में चिट फंड कंपनी आईसीएल के चेयरमैन और छह निदेशकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने मैच्योरिटी के बाद भी 1.25 लाख रुपये की रकम नहीं लौटाई। बदायूं के भुवनेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने कंपनी में 90 हजार रुपये का निवेश किया था जो मैच्योरिटी पर 1.25 लाख रुपये होने थे लेकिन उन्हें कोई रकम नहीं मिली और उन्हें धमकियां मिलीं।

    जागरण संवाददाता, बरेली। चिट फंड कंपनी आइसीएल के चेयरमैन रुप किशोर गोला व छह डायरेक्टरों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। आरोप है कि आरोपितों ने मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी धनराशि नहीं लौटाई और धोखाधड़ी कर 1.25 लाख रुपये की रकम हड़प ली। इस कंपनी पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

    बदायूं के कुंवरगांव निवासी भुवनेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आइसीएल म्यूचुअल बेनेफिट्स कार्पोरेशन लिमिटेड और इमेज करियर लिमिटेड में करीब 90 हजार रुपये का निवेश किया था। पालिसी के अनुसार मैच्योरिटी होने पर यह रकम 1.25 लाख रुपये होनी थी। समय पूरा होने के बाद उन्होंने कंपनी के कार्यालय में जाकर अपनी पालिसी से संबंधित सभी दस्तावेज भी जमा किए। इसके बाद भी कंपनी की तरफ से उन्हें कोई रकम नहीं लौटाई गई।

    आरोप है कि उन्होंने लगातार कंपनी के चक्कर काटे लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला उल्टा हर बार धमकी ही मिलती है। भुवनेश कुमार ने मामले में कंपनी के चेयरमैन रुपकिशोर गोला, डायरेक्टर अवधेश कुमार गोला, जितेंद्र कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार, दीपक कुमार भटनागर और आनंद पाल गोला के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। बता दें कि पूर्व में भी कंपनी के चेयरमैन समेत कंपनी से जुड़े कई लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की जा चुकी है।

