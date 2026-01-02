Language
    खाकी से भिड़ना पड़ा महंगा! सोबती होटल का डीजे जब्त, अब आबकारी विभाग रद्द कर सकता है लाइसेंस

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:53 PM (IST)

    सोबती कांटिनेंटल में नए साल की पार्टी के दौरान पुलिस से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। घटना के समय होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिससे पुलि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। सोबती कांटिनेंटल में पार्टी व पुलिस से मारपीट के दौरान बार के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। घटना के बाद पुलिस होटल से सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने गई तो पता चला कि घटना के समय कोई सीसीटीवी कैमरा आन नहीं था। पूछताछ में स्टाफ ने तर्क दिया कि पिछले कई दिनों से सीसीटीवी खराब हैं। स्टाफ की यह बात पुलिस को गले नहीं उतरी, पुलिस ने होटल का डीजे जब्त कर लिया है।

    सोबती कांटिनेंटल में 31 दिसंबर की रात पार्टी का आयोजन किया गया था। रात के तीन बजे बारादरी पुलिस को सूचना मिली कि होटल में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है और शराब परोसी जा रही है। सूचना पर पहुंचे दारोगा सौरव तोमर व हेड कांस्टेबल साबिर अली ने होटल प्रबंधन से डीजे बंद करने के लिए कहा।

    आरोप है कि इस पर होटल मैनेजर मसी आलम, पवनेश कुमार और एलए अपार्टमेंट निवासी राघव कपूर व कुछ अज्ञात लोग पुलिस से बहस करने लगे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने एक अधिकारी का नाम लेते हुए धमकी दी, कहा कि अभी फोन करेंगे तो चंद मिनट में वर्दी उतर जाएगी।

    विरोध पर आरोपितों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हेड कांस्टेबल साबिर अली का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। दारोगा सौरव ने और फोर्स मांगी तो चौकी इंचार्ज चीता के साथ पहुंचे। पुलिस ने तीनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया और उनके विरुद्ध पुलिस पर जानलेवा हमले की धारा में प्राथमिकी लिखकर जेल भेज दिया।

    घटना के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कोई रिकार्डिंग नहीं मिली। पुलिस ने स्टाफ और होटल संचालकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। पुलिस को आशंका है कि होटल संचालकों ने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है। पुलिस अब शराब पार्टी में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

    माई बार हेडक्वार्टर्स पर लगा जुर्माना, अब सोबती कांटिनेंटल की बारी

    आबकारी विभाग ने आधी रात शराब पिलाने के मामले में माई बार हेडक्वार्टर्स पर 2,500 रुपये जुर्माना लगाया है। कहा है कि यदि दोबारा से बार में आधी रात के बाद शराब परोसी जाएगी तो उसके विरुद्ध जुर्माने के साथ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    अधिकारियों का कहना हैं कि बार-बार आधी रात के बाद शराब परोसने के मामले में लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। वहीं, दूसरी ओर अधिकारियों ने अब सोबती कांटिनेंटल को भी नोटिस देने की तैयारी में है। जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह का कहना हैं कि सोबती पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

    रात तीन बजे अधिकारी को किया फोन

    बताया जा रहा है कि एलए अपार्टमेंट निवासी राघव कपूर की एक अधिकारी से अच्छी मित्रता है। पुलिस के पहुंचने पर बार-बार वह उन्हीं का नाम लेकर धमकी दे रहा था। रात तीन बजे राघव ने उन्हीं अधिकारी को फोन लगाया और पुलिस पर आरोप लगाते हुए शिकायत की। बहरहाल, पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया है।

     

