बरेली में सड़क किनारे खड़े पांच मजदूरों को कार ने कुचला, दो की मौत; तीन की हालत गंभीर

बरेली में एक दुखद घटना में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े पांच मजदूरों को कुचल दिया जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई और तीन घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चालक नींद में था और उसने मजदूरों को नहीं देखा। मृतकों में मोगाराम और भानू शामिल हैं जबकि भजनलाल और हेतराम गंभीर रूप से घायल हैं।

जागरण संवाददाता, बरेली। सड़क किनारे खड़े पांच मजदूरों को शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इसमें दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। पुलिस अंदेशा जता रही चालक नींद में कार दौड़ा रहा था। उसने सड़क किनारे खड़े मजदूरों को नहीं देखा और उनपर कार चढ़ा दी। इसके बाद कुछ दूर जाकर कार चालक व उसका साथी उतरा, फिर पीछे से आए डंपर में बैठकर भाग गया। पुलिस का कहना है कि कार चालक की पहचान कर प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी।

मोगाराम, भानू, भजनलाल, हेतराम बीथम ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। शुक्रवार सुबह पांच बजे उनके साथ एक अन्य मजदूर भी था। वे सभी गांव के बाहर सड़क किनारे खड़े होकर सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार, शाही की ओर से आई फोर्ड फिगो कार ने उन पांचों को कुचल दिया। इसमें मोगाराम और भानू की मौके पर मौत हो गई।

भजनलाल के गले की हड्डी व हेतराम के हाथ-पैर टूट गए। पांचवें मजदूर को कम चोट लगी थी, जोकि टेंपो में बैठकर चला गया। अफरा-तफरी के बीच कार छोड़कर चालक व उसका साथी पीछे से आए डंपर में बैठकर भाग गया। उनदोनों ने डंपर में अचानक लिफ्ट ली या बालू खनन रैकेट के सदस्य थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।