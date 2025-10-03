Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली बवाल के बाद बदायूं में पुलिस अलर्ट, सुरक्षा का जायजा लेने के लिए SSP ने किया पैदल मार्च

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:12 PM (IST)

    बरेली में हुई घटना के बाद बदायूं पुलिस सतर्क है। मस्जिदों और प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। एसएसपी ने शहर में पैदल मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल जिले में शांति का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बरेली बवाल के बाद अलर्ट रही पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । बरेली में हुए बवाल को लेकर शुक्रवार को बदायूं पुलिस भी अलर्ट रही। खासकर मस्जिदों और प्रमुख स्थानों पर सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोपहर के समय स्वयं एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस बल को लेकर शहर में निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने संवेदनशील इलाकों में स्वयं पैदल मार्च किया और शहर की सुरक्षा व्यवस्था देखी। हालांकि जिले में शांति का माहौल है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई खुराफात करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    आई लव मोहम्मद को लेकर हुआ था विवाद

    एक सप्ताह पूर्व बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया था। पुलिस के ऊपर पथराव और फायरिंग तक कर दी गई थी। इसको लेकर आसपास के जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इससे बदायूं जिले में भी सावधानी बरती जा रही है। हालांकि यहां का पुलिस-प्रशासन पहले से अलर्ट है।

    खासकर शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज भी शुक्रवार का दिन था। इससे गुरुवार शाम से ही कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शुक्रवार सुबह संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शहर के प्रमुख स्थानों पर विशेष नजर रखी गई।

    दोपहर के समय एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण किया। उन्होंने पैदल मार्च करते हुए छह सड़का, सराफा बाजार, कोतवाली क्षेत्र, काली सड़क, लालपुल, गोपी चौक कई इलाकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था देखी और लगातार कोतवाली पुलिस से अपडेट भी लेते रहे। हालांकि शाम तक शहर में शांति का माहौल बना रहा। इसके बावजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए रहे।

    भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी

    शुक्रवार को नमाज के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। धनी बस्तियों पर ज्यादा ध्यान रखा गया। लोगों की छतों से लेकर गली मुहल्लों में नजर बनाए रखी। हालांकि इस दौरान कोई ऐसी अव्यवस्था या किसी प्रकार की खुराफात सामने नहीं आई।

    जिले में शांति का माहौल है लेकिन सुरक्षा के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके अलावा हमने स्वयं दोपहर के समय बाजार में पैदल मार्च करते हुए स्थिति देखी। - डॉ. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी