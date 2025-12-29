गूगल मैप की वो घातक भूल और सिस्टम की सुस्ती: सालभर बाद भी अधूरा है रामगंगा का सफर

जागरण संवाददाता, बरेली। साल पहले अधूरे रामगंगा पुल पर हुई कार दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई थी। तब यहां से लेकर लखनऊ तक खलबली मची थी। पुल पर आवागमन तो बंद करा दिया गया, लेकिन अवरोध अभी तक दूर नहीं हुआ। पहले रुड़की के इंजीनिइयर्स की सर्वे रिपोर्ट का महीनों इंतजार होता रहा, अब बजट की फाइल लखनऊ में लंबित पड़ी है। कई बार आपत्तियों का निस्तारण भी कराया जा चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए बजट का इंतजार बढ़ता जा रहा है।

दुर्घटना 24 नवंबर 2024 की रात हुई थी। गूगल मैप के सहारे पुल पर पहुंची कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कार सवार तीन युवकों की मृत्यु हो गई थी। लापरवाही मानते हुए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को निलंबित किया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। मामला शासन तक पहुंचने पर आइआइटी रुड़की के इंजीनियरों से अध्ययन कराकर मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए थे।

लोक निर्माण विभाग ने अध्ययन के लिए 23 लाख रुपये आइआइटी रुड़की को जमा कराया गया, लेकिन तीन महीने बाद इंजीनियर्स मौके पर पहुंचे। फिर महीनों अध्ययन रिपोर्ट का इंंतजार होता रहा, पहले संक्षिप्त रिपोर्ट आई फिर विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई। जिसमें पुल की लंबाई 150 मीटर बढ़ाने के सुझाव दिए गए।