बर्थडे पार्टी बनी जंग का मैदान: हिंदू संगठनों का रेस्टोरेंट में धावा, लव जिहाद के आरोप में पुलिस की कार्रवाई!





जागरण संवाददाता, बरेली : प्रेमनगर के एक रेस्टोरेंट में हिंदू युवती संग मुस्लिम युवकों को देकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा किया और बाद में रेस्टोरेंट में भी घुसकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस ने पहले केवल एक ही मुस्लिम युवक को हिरासत में लिया जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। मुस्लिम युवक और रेस्टोरेंट के एक स्टाफ समेत दो लोगों का शांति भंग में चालान की तैयारी चल रही थी, सीओ को जब जानकारी हुई तो देर शाम तीसरे को भी ढूंढा गया। इसके बाद तीन लोगों का चालान हुआ।

प्रेमनगर के एक हास्टल में रहने वाली युवती प्राइवेट कालेज से बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को उसका जन्मदिन था। इसलिए उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। उस पार्टी में 10 लोग शामिल हुए थे। इसमें से छह लड़कियां और चार लड़के थे। उन चारों में से दो युवक शान और वाकिफ मुस्लिम थे। सभी ने प्रेमनगर के दि डेन कैफे एंड रेस्टो में पार्टी का आयोजन किया था। हिंदू लड़की संग मुस्लिम युवक के होने की सूचना किसी ने हिंदू संगठनों को दे दी। इस पर सभी लोग रेस्टोरेंट पर पहुंच गए और वहां पर लव जिहाद के नाम पर हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती व अन्य लोगों को थाने लेकर आई इस बीच एक मुस्लिम युवक वाकिफ वहां से फरार हो गया। पूछताछ में युवती ने बताया कि प्रेमनगर में ही उसकी एक बुआ रहती हैँ। पुलिस ने उन्हें भी बुलाया और अन्य लोगों के स्वजन को भी बुलाया। प्रेमनगर पुलिस पहले मुस्लिम युवक शान और कैफे संचालक का स्टाफ शैलेंद्र गंगवार का शांति भंग में चालान कर रही थी, लेकिन जब सीओ प्रथम आशुतोष शिवम को दूसरे युवक के फरार होने की बात पता चली तो उन्होंने इंस्पेक्टर की फटकार लगाई और उसे तलाश करने को भेजा। इसके बाद दौड़ी प्रेमनगर पुलिस ने तीसरे फरार युवक वाकिफ को भी तलाश कर लिया और तीनों का शांति भंग में चालान कर दिया।