    हाड़ कंपाती ठंड में बिजली ने छुड़ाए पसीने! केबल फाल्ट से हाहाकार, बिना नहाए ऑफिस गए लोग

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:41 PM (IST)

    बरेली के डेलापीर क्षेत्र में 33 केवी लाइन में फाल्ट के कारण शुक्रवार को आठ घंटे बिजली गुल रही। सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से लोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। विद्युत विभाग की ओर से बकाया बिल की वसूली के लिए एक ओर जहां बिजली बिल राहत योजना चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनुरक्षण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके बाद भी लोकल फाल्ट से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ जा रही है। शुक्रवार को डेलापीर में 33 केवी लाइन में फाल्ट से आठ घंटे बिजली गुल रही।

    इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर में आपूर्ति सुचारू कराई जा सकी। डेलापीर क्षेत्र के लोग सुबह जब सोकर उठे तो बिजली गायब थी। कुछ देर तक इंतजार करते रहे, फिर विभाग के अधिकारियों को फोन करना शुरू किया।

    कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क पर शिकायत की गई तो पता चला कि 33 केवी लाइन में फाल्ट हो जाने से आपूर्ति बाधित हुई है। अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई भी मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद फाल्ट तलाशा गया, जिसके बाद मरम्मत कराई गई।

    भोर में चार बजे से गायब रही बिजली दोपहर 12 बजे सुचारू हो सकी। सर्दी के मौसम में घरेलू कार्यों से लेकर नहाने तक के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बिजली गुल होने से डेलापीर और आसपास के मुहल्लों में दोनों समस्या बनी रही।

    तमाम लोगों को बिना स्नान किए ही कार्यालय जाना पड़ा। घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं को पानी की किल्लत झेलनी पड़ी। अधिशासी अभियंता नितिन सिंह ने बताया कि 33 केवी लाइन में फाल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। फाल्ट सही कराकर दोपहर में आपूर्ति सुचारू करा दी गई।

    3138 ने कराया पंजीकरण, जमा हुए 4.04 करोड़

    बिजली बिल राहत योजना में शुक्रवार को जिलेभर में संचालित किए जा रहे शिविरों में 3138 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। 4.04 करोड़ रुपये की धनराशि जमा कराई गई। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए अवकाश के दिन शनिवार और रविवार को भी विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे, पंजीकरण भी होंगे और बिल भी जमा कराए जा सकेंगे।

     

