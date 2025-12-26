हाड़ कंपाती ठंड में बिजली ने छुड़ाए पसीने! केबल फाल्ट से हाहाकार, बिना नहाए ऑफिस गए लोग

जागरण संवाददाता, बरेली। विद्युत विभाग की ओर से बकाया बिल की वसूली के लिए एक ओर जहां बिजली बिल राहत योजना चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनुरक्षण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके बाद भी लोकल फाल्ट से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ जा रही है। शुक्रवार को डेलापीर में 33 केवी लाइन में फाल्ट से आठ घंटे बिजली गुल रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर में आपूर्ति सुचारू कराई जा सकी। डेलापीर क्षेत्र के लोग सुबह जब सोकर उठे तो बिजली गायब थी। कुछ देर तक इंतजार करते रहे, फिर विभाग के अधिकारियों को फोन करना शुरू किया।

कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क पर शिकायत की गई तो पता चला कि 33 केवी लाइन में फाल्ट हो जाने से आपूर्ति बाधित हुई है। अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई भी मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद फाल्ट तलाशा गया, जिसके बाद मरम्मत कराई गई।

भोर में चार बजे से गायब रही बिजली दोपहर 12 बजे सुचारू हो सकी। सर्दी के मौसम में घरेलू कार्यों से लेकर नहाने तक के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बिजली गुल होने से डेलापीर और आसपास के मुहल्लों में दोनों समस्या बनी रही।

तमाम लोगों को बिना स्नान किए ही कार्यालय जाना पड़ा। घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं को पानी की किल्लत झेलनी पड़ी। अधिशासी अभियंता नितिन सिंह ने बताया कि 33 केवी लाइन में फाल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। फाल्ट सही कराकर दोपहर में आपूर्ति सुचारू करा दी गई।