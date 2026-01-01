Language
    नए साल पर पुलिस का 'एक्शन' मोड: टशन दिखाने वाले हुड़दंगियों से लेकर तेल चोरों तक, भारी पड़े खाकी के हाथ!

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:57 PM (IST)

    नए साल पर बरेली पुलिस ने कई कार्रवाई कीं। सुभाषनगर में हवाई फायरिंग करने वाले देवांश उर्फ जानू ठाकुर को तमंचे के साथ पकड़ा। किला पुलिस ने तेल चोरी करन ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। नए साल की शुरूआत पुलिस ने गुडवर्क से की। अधिकांश थानों में शराब के साथ युवकों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी लिखी तो चार थानों में तमंचे संग आरोपितों को पकड़ा। किला पुलिस ने तेल चोरी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है।
    सुभाषनगर क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें एक युवक तमंचे से हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा था।

    पुलिस ने वीडियो की जांच की तो पता चला कि फायर करने वाला मढ़ीनाथ निवासी देवांश उर्फ जानू ठाकुर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर किला पुलिस ने भी ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले दो युवकों शीशगढ़ निवासी तौफीक उर्फ टफी व शाही निवासी धर्मवीर को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने बताया कि उनके पास ट्रांसफार्मर से चोरी किया गया करीब 120 लीटर तेल है। दोनों को जेल भेज दिया है।

    तमंचों के साथ दो आरोपित गिरफ्तार

    थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह ने वताया कि रात्रि गश्त के दौरान उनकी पुलिस टीम ने ग्राम बल्ली निवासी राजेश सक्सेना को शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग पर डैम की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह किसी अपराधिक घटना की फिराक में था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने एक युवक को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चिटौली अंडरपास के पास गन्ना सेंटर के समीप से सुमित पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम भोलापुर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद किए गए। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।

    तमंचे के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, जेल

    थाना में तैनात उपनिरीक्षक पवन कुमार शर्मा, चेतन सिंह और कांस्टेबिल प्रदीप कुमार बुधवार शाम कुंडरा कोठी चौराहे के आसपास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि इनायतपुर तिराहे पर एक युवक तमंचा लेकर खड़ा है।

    पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने पुलिस को अपना नाम भीमसेन निवासी ग्राम बालपुर बताया। तलाशी के दौरान उसके पास तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपित नवाबगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।

     

