नए साल का तोहफा: रिंग रोड के किनारे बसेगी आधुनिक टाउनशिप; आवास विकास ने जारी किया चार सेक्टरों का मैप

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सीबीगंज परसाखेड़ा में प्रस्तावित आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजना का ले-आउट तैयार हो गया है। सोमवार को शासन ने ले-आउट जारी करते हुए परिषद और किसानों के बीच एग्रीमेंट प्रक्रिया भी शुरु करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियाें ने दावा किया कि, नववर्ष से किसानों को भूखंड का आवंटन शुरु कर दिया जाएगा। इससे पहले एग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरु की जा रही है।

आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष-2011 में लैंड पूलिंग योजना के तहत स्वीकृत आवासीय योजना काे धरातल पर उतारने की पहल तेज कर दी है। 522 हेक्टेयर में प्रस्तावित योजना का पहले चरण में चार सेक्टरों का ले-आउट तैयार किया गया है। सोमवार को शासन ने बरेली के अधिकारियों के साथ मंथन कर योजना के विकास पर बल दिया।

एक्सईएन इं. राजेंद्रनाथ राम ने बताया कि शासन की ओर से ले-आउट की स्वीकृति मिल गई है। पहले चरण में चार सेक्टरों का विकास किया जाएगा। इसमें सेक्टर चार, पांच, छह और सात को लिया गया है। अब किसानों को भूखंड आंटवन से पहले एग्रीमेंट (अनुबंध) करने की प्रक्रिया शुरु की जा रही है।

इसके लिए 200 से अधिक किसानों की ओर से पूर्व में ही सहमति मिल चुकी है। संभावना जताई कि नववर्ष में ही किसानों को भूखंड आवंटन शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए आवास एवं विकास परिषद की ओर से सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।