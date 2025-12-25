बरेली में पंचायत चुनाव का बिगुल: 1.04 करोड़ मतपत्र पहुंचे, जिला पंचायत सदस्य के लिए सबसे अधिक वोटिंग

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए बुधवार को 1.04 करोड़ मतपत्र आ गए हैं। इनमें न्यूनतम चार और अधिकतम 45 चिह्नों वाले मतपत्र हैं। सबसे अधिक मतपत्रों का इस्तेमाल जिला पंचायत सदस्य पद के लिए होने वाले मतदान में किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को जारी हुई अनंतिम मतदाता सूची के अनुसार इस बार 24 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें करीब 64 हजार नए वोटर इस बार जुड़े हैं। पिछली बार चुनाव में 91.22 लाख मतपत्रों से मतदान कराया गया था। मतदाता बढ़ने के कारण इस बार 13.28 लाख मतपत्र अधिक इस्तेमाल हो सकते हैं।

इसी के चलते बुधवार को 1.04 करोड़ मतपत्र शहर आ गए। उन्हें डेलापीर स्थित गल्ला मंडी में बनाए गए गोदाम नंबर एक में डबल लाक में रखा गया है। उसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे समेत पुलिस फोर्स लगा दी गई है।इस बार ऐसे मतपत्र प्रिंट कराए गए हैं, जिसमें न्यूनतम चार चुनाव चिह्न और अधिकतम 45 चुनाव चिह्न हैं।

सबसे अधिक मतपत्र जिला पंचायत सदस्य के मतदान के लिए हैं। इसमें अधिकतम 45 चिह्न तक के मतपत्र हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान सबसे अधिक 31.33 लाख मतपत्रों से कराया जाएगा। इसमें भी सबसे अधिक 10.45 लाख मतपत्र ऐसे हैं जिनमें 18 चिह्न हैं। वही, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान 29.47 लाख मतपत्रों से कराया जाएगा। इसमें अधिकतम 27 चिह्न वाले मतपत्र हैं।

सबसे ज्यादा मतपत्र चार चिह्न वाले 12.20 लाख हैं। वही, ग्राम प्रधान के लिए 30.39 लाख से अधिक मतपत्रों पर मतदान किया जाना है। इसमें भी न्यूनतम चार चिह्न और अधिकतम 45 चुनाव चिह्न वाले मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे अधिक 7.41 लाख मतपत्र नौ चिह्न वाले होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान कराने में 13.31 लाख मतपत्रों का इस्तेमाल होगा।