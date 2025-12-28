Language
    भीख मांग रहे थे 'मजबूत' कश्मीरी युवक, पुलिस आई तो नमाज का बनाया बहाना; मचा हड़कंप

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:39 AM (IST)

    बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में धीमरी गांव से दो संदिग्ध कश्मीरी युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गांववालों की शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को द ...और पढ़ें

    पकड़े गए संद‍िग्‍ध कश्‍मीरी

    जागरण संवाददाता, बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने दो संदिग्ध कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। वह धीमरी गांव में भीख मांग रहे थे। कई घंटों तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। वह सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि काफी गरीब हैं और भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते हैं, जबकि उनकी शारीरिक बनावट मजबूत दिखाई दे रही थी। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। पुलिस का कहना हैं कि प्रथम दृष्टिया वह संदिग्ध तो दिखाई दे रहे हैं।

    इज्जतनगर थाने के अहलादपुर चौकी क्षेत्र के धीमरी गांव में शनिवार सुबह लोगों के घरों पर भीख मांगते हुए दो कश्मीरी युवक पहुंचे। उनकी भाषा और बोलचाल के तरीके से लोगों ने उन्हें पहचान लिया। गांव के लोगों ने पुलिस के एक्स हैंडल पर मामले की शिकायत की तो इज्जतनगर पुलिस उनकी तलाश में गांव पहुंची।

    पहली बार में जब दोनों कश्मीरियों ने पुलिस को देखा तो उनसे बचने के लिए वह भीड़ में घुसे और नमाज पढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिले। कुछ देर बाद गांव वालों ने पुलिस को दोबारा सूचना दी और कहा कि वह गांव में फिर से देखे गए। इस पर पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम शौकत अली और सज्जाद बताया।

    दोनों ही कश्मीर के पुंछ निवासी हैं। पुलिस दोनों को थाने लाई और कठोरता से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को मामला गंभीर लगा तो उन्होंने खुफिया एजेंसियों को भी इस बात की जानकारी दी। थाने पहुंची खुफिया एजेंसियों ने भी दोनों से पूछताछ की है। अभी तक की पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांव में एक मस्जिद है, वह उसी में आते हैं।

    कई वर्ष पहले भी वह आ चुके थे। इस बार वह 10 दिसंबर को बरेली में आए थे। तब से उसी गांव में रुके हुए हैं। सवाल है कि यदि वह आते हैं तो गांव के किसी व्यक्ति उन्हें पहचाना क्यों नहीं? खुफिया एजेंसियां दोनों से लगातार सवाल जवाब कर रही हैं मगर वह बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना हैं कि जल्द ही कुछ न कुछ खास मिल सकता है।

    दोनों के सत्यापन के लिए कश्मीर पुलिस को भेजी जानकारी

    जैसे ही दोनों को हिरासत में लिया गया तो लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआइयू) भी पहुंच गए। उन्होंने दोनों संदिग्धों को फोटो और आधार कार्ड लेकर कश्मीर पुलिस के लिए भेज दिया है। तत्काल प्रभाव से दोनों की जानकारी मांगी है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों के दस्तावेज सही हैं या नहीं। कुछ भी संदिग्ध मिलने पर दोनों को जेल भेजा जाएगा।

     

    दो संदिग्ध कश्मीरियों को हिरासत में लिया हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। वह भी उनसे पूछताछ कर रही हैं। अभी तक दोनों ने कुछ खास नहीं बताया है।

    - बिजेंद्र सिंह, थाना प्रभारी इज्जतनगर


