नहीं ले रहे सबक : कबाब-रोल में 'वेस्टेज' मांस का खेल, बार-बार गर्म तेल बढ़ा रहा कैंसर का खतरा
जागरण संवाददाता, बरेली। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से मासूम की जान जाने के बाद भी दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने वाला खाद्य सुरक्षा विभाग नहीं जागा है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जहरीला फास्ट फूड धड़ल्ले से बिक रहा है, जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं।
खराब गुणवत्ता का तेल बार-बार गर्म करने से कैंसर कारक बन रहा है। जिले में भी फास्ट फूड का सेवन करने से लोग बीमार हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में कोई भी जांच या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है।
शहर के चौकी चौराहे से मेथोडिस्ट चर्च के सामने व आगे तक सैकड़ों ठेलों पर चाउमीन, मोमोज, फ्राइड राइस, कबाब, चिकन व मटन रोल परोसा जा रहा है। इसी तरह कचहरी रोड, बीएसएनएल कार्यालय रोड आदि जगहों पर जहरीला फास्ट फूड बिक रहा है।
एक थोक कारोबारी ने बताया कि कबाब, चिकन व मटन रोल में मांस की दुकानों का वेस्टेज प्रयोग में लाया जा रहा है, इससे खाद्य सामग्री की कास्ट घटती है। यह खाना पेट में संक्रमण फैलाने के साथ गंभीर बीमारियां दे रहा है।
बताते हैं कि इसी तरह दूसरे फास्ट फूड विक्रेता भी दूषित खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से फास्ट फूड में विभिन्न प्रकार के रंग, असुरक्षित सामग्री के प्रयोग की निगरानी नहीं की जा रही है।
चौराहों पर उड़ रही धूल व गंदगी सीधे फास्ट फूड तक पहुंच रही है, जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। वहीं दुकानों पर लोगों की भीड़ के चलते जाम की भी स्थिति बन रही है।
फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसे खाने के बाद लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। इससे कई तरह की जटिल बीमारियां हो रही हैं। घर का बना पौष्टिक भोजन ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
- डा. अजय मोहन अग्रवाल, फिजीशियन, जिला अस्पताल
