नहीं ले रहे सबक : कबाब-रोल में 'वेस्टेज' मांस का खेल, बार-बार गर्म तेल बढ़ा रहा कैंसर का खतरा

जागरण संवाददाता, बरेली। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से मासूम की जान जाने के बाद भी दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने वाला खाद्य सुरक्षा विभाग नहीं जागा है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जहरीला फास्ट फूड धड़ल्ले से बिक रहा है, जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खराब गुणवत्ता का तेल बार-बार गर्म करने से कैंसर कारक बन रहा है। जिले में भी फास्ट फूड का सेवन करने से लोग बीमार हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में कोई भी जांच या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है।

शहर के चौकी चौराहे से मेथोडिस्ट चर्च के सामने व आगे तक सैकड़ों ठेलों पर चाउमीन, मोमोज, फ्राइड राइस, कबाब, चिकन व मटन रोल परोसा जा रहा है। इसी तरह कचहरी रोड, बीएसएनएल कार्यालय रोड आदि जगहों पर जहरीला फास्ट फूड बिक रहा है।

एक थोक कारोबारी ने बताया कि कबाब, चिकन व मटन रोल में मांस की दुकानों का वेस्टेज प्रयोग में लाया जा रहा है, इससे खाद्य सामग्री की कास्ट घटती है। यह खाना पेट में संक्रमण फैलाने के साथ गंभीर बीमारियां दे रहा है।