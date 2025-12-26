आधी रात को बार में संघर्ष: युवती से बदसलूकी और मारपीट, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई करतूत

जागरण संवाददाता, बरेली। नव वर्ष से पहले ही माई बार हेडक्वार्टर में बवाल हो गया। आधी रात के बाद भी जारी पार्टी में कुछ युवकों ने एक युवती के साथ छेड़छाड कर दी। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके और उसके भाई के साथ मारपीट की। युवती के सिर में किसी नुकीली चीज या कांच की वस्तु से हमला कर फोड़ दिया। मामले में बारादरी पुलिस ने पांच लोगों को नामजद करते हुए आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

आशुतोष सिटी निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि, वह गुरुवार रात वह अपने भाई के साथ सेटेलाइट स्थित माई बार हेडक्वार्टर गई थीं। आरोप है कि वहां पर रौनित श्रीवास्तव, ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता, एक युवती सलोनी पटेल व तीन अज्ञात लोगों ने उनके साथ बदतमीजी और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।

इसका युवती और उसके भाई ने विरोध किया तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपितों ने किसी नुकीली चीज या कांच की चीज से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह लुहूलाहन हो गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया और रौनित श्रीवास्तव, ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता, सलोनी पटेल व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। घटना के बाद बारादरी पुलिस ने मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिया है। जिसमें मारपीट होती स्पष्ट दिखाई दे रही है।