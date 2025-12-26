आधी रात को बार में संघर्ष: युवती से बदसलूकी और मारपीट, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई करतूत
बरेली के माई बार हेडक्वार्टर में नव वर्ष से पहले देर रात एक पार्टी के दौरान बवाल हो गया। कुछ युवकों ने एक युवती से छेड़छाड़ की, विरोध करने पर उसके और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। नव वर्ष से पहले ही माई बार हेडक्वार्टर में बवाल हो गया। आधी रात के बाद भी जारी पार्टी में कुछ युवकों ने एक युवती के साथ छेड़छाड कर दी। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके और उसके भाई के साथ मारपीट की। युवती के सिर में किसी नुकीली चीज या कांच की वस्तु से हमला कर फोड़ दिया। मामले में बारादरी पुलिस ने पांच लोगों को नामजद करते हुए आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।
आशुतोष सिटी निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि, वह गुरुवार रात वह अपने भाई के साथ सेटेलाइट स्थित माई बार हेडक्वार्टर गई थीं। आरोप है कि वहां पर रौनित श्रीवास्तव, ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता, एक युवती सलोनी पटेल व तीन अज्ञात लोगों ने उनके साथ बदतमीजी और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
इसका युवती और उसके भाई ने विरोध किया तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपितों ने किसी नुकीली चीज या कांच की चीज से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह लुहूलाहन हो गई।
आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया और रौनित श्रीवास्तव, ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता, सलोनी पटेल व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। घटना के बाद बारादरी पुलिस ने मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिया है। जिसमें मारपीट होती स्पष्ट दिखाई दे रही है।
आधी रात के बाद भी बार में परोसी जा रही थी शराब
बार में आधी रात के बाद भी शराब परोसी जा रही थी। घटना से चंद मिनट पहले तक सीसीटीवी फुटेज में लोग हाथों में शराब के ग्लास लिए नजर आ रहे थे। शराब के नशे की वजह से ही बार में विवाद हुआ। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे भी बजाया जा रहा था।
सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो गया कि मारपीट की घटना आधी रात एक बजे के बाद की है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपितों की तलाश में टीम लगी है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
