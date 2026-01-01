Language
    आबकारी विभाग की मेहरबानी, बरेली में 'बार' संचालकों की मनमानी; पुलिस पर हमला और गुंडागर्दी चरम पर!

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:51 PM (IST)

    बरेली में आबकारी विभाग की कथित मिलीभगत से बार संचालक मनमानी कर रहे हैं। देर रात तक बार खुले रहते हैं, जहां मारपीट और पुलिस पर हमले जैसी घटनाएं हो रही ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब कारोबारी व बार संचालक अराजक हो चुके हैं। रात तीन-तीन बजे बजे तक बार खोले जा रहे हैं। उनमें न सिर्फ तेज आवाज में डीजे बज रहा बल्कि मारपीट, हत्या का प्रयास हो रहा है। बार संचालकों की इस हरकत से आस-पास के लोगों की तो नींद हराम है साथ ही उपभोक्ता भी चोटिल हो रहे हैं।

    बार संचालकों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि जब पुलिस उनकी इन हरकतों को रोकने का प्रयास करती है तो वह पुलिस पर ही हमलावर हो जाते हैं, लेकिन आबकारी उन पर कार्रवाई की जगह सिर्फ नोटिस-नोटिस खेलता है। 31 दिसंबर की रात सोबती कांटिनेंटल में पुलिस पर हमले की घटना कोई नई नहीं, बल्कि छह दिन पहले ही 25 दिसंबर को इसी तरह की घटना सैटेलाइट स्थित माई बार हेडक्वार्टर्स में भी हुई थी।

    वहां भी आधी रात के बाद लोगों को शराब परोसी जा रही थी, नशे की हालत में ही दो पक्षों में विवाद हुआ और दबंगों ने एक युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब युवती ने उसका विरोध किया तो दबंगों ने बोतल मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इस मामले में भी आबकारी विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब समाचार पत्रों ने यह मुद्दा उठाया तो आबकारी विभाग ने सिर्फ नोटिस जारी कर दिया।

    31 दिसंबर को नोटिस का समय भी पूरा हो गया मगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार का मामला शांत नहीं हुआ कि तब तक सोबती कांटिनेंटल का मामला सामने आ गया। माई बार में एक बजे तक शराब परोसी जा रही थी और सोबती ने रात तीन बजे तक शराब पार्टी चल रही थी मगर आबकारी विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी इस बात से अंजान अपने घरों में आराम कर रहे थे।

    पुलिस जब सोबती कांटिनेंटल में पार्टी बंद कराने गई वहां के स्टाफ व अन्य लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। उन्हें न सिर्फ पीटा बल्कि, उनकी हत्या का प्रयास भी किया। इससे यह कहना तो गलत नहीं होगा कि शहर में जितने भी बारों में अराजकता फैली है वह सभी आबकारी विभाग के संरक्षण में ही फैली है। यदि ऐसा न होता तो पहली घटना के बाद ही आबकारी कठोर कार्रवाई अमल में लाता।

    माई बार हेडक्वार्टर्स में युवती का सिर फोड़ने वाले दो और आरोपित गिरफ्तार

    माई बार हेडक्वार्टर्स में छेड़छाड़ के बाद युवती का सिर फोड़ने वाले दबंगों में से पुलिस ने दो और दबंगों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम कटरा चांद खां निवासी आयुषदीप और नवादा शेखान निवासी रोनित श्रीवास्ताव बताया। घटना के दिन युवती पर हमला करने वालों में यह दोनों भी शामिल थे।

     

    सोबती कांटिनेंटल में रात तीन बजे तक शराब पिलाई जा रही थी यह बात मेरे संज्ञान में नहीं हैं। यदि ऐसा है तो डीइओ से जवाब तलब किया जाएगा।

    - शैलेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त आबकारी विभाग।


