Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'लव जिहाद' का आरोप लगा रेस्टोरेंट में मारपीट, कैफे में तोड़फोड़ के बाद 25 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    बरेली के प्रेमनगर स्थित दि डैन कैफे में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने एक युवती के साथ दूसरे समुदाय के द ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिंदू युवती संग रेस्टोरेंट में दो मुस्लिम युवक, हिंदू संगठनों ने काटा हंगामा। सौ इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेमनगर के रेस्टोरेंट में युवती संग दूसरे संप्रदाय के शान और वाकिफ को देखकर बजरंग दल के लोग ने हंगामा कर दिया। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए रेस्टोरेंट में घुसे और मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शनिवार को शान, वाकिफ और एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी का शांति भंग चालान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, दूसरी रेस्टोरेंट संचालक ने प्रेमनगर थाने में शिकायती पत्र दिया कि, उनके रेस्टोरेंट में कुछ लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। होटल का स्टाफ उन्हें सर्विस दे रहा था। इसी बीच ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत 25 अज्ञात लोग उनके रेस्टोरेंट में घुसे और मारपीट व तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी लिख ली है।

    प्रेमनगर के एक हास्टल में रहने वाली युवती प्राइवेट कालेज से बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को उसका जन्मदिन था इसलिए उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी में 10 लोग शामिल हुए थे। इसमें से छह लड़कियां और चार लड़के थे। उन चारों में से दो युवक शान और वाकिफ भी थे।

    प्रेमनगर के दि डेन कैफे एंड रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी। इसी बीच बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे गए और उन्होंने वहां पर लव जिहाद का नाम लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती व अन्य लोगों को थाने लेकर आई। इस बीच वाकिफ वहां से फरार हो गया।

    प्रेमनगर पुलिस पहले शान और कैफे के शैलेंद्र गंगवार का शांतिभंग में चालान कर रही थी, लेकिन जब सीओ प्रथम आशुतोष शिवम को दूसरे युवक के फरार होने की बात पता चली तो उन्होंने इंस्पेक्टर की फटकार लगाई और उसे तलाश करने को भेजा। तब पुलिस ने शान, वाकिफ और शैलेंद्र का शांति भंग में चालान किया।

    मामले ने जब तूल पकड़ा तो कैफे संचालक शैलेंद्र गंगवार ने भी प्रेमनगर पुलिस को शिकायती पत्र दिया। आरोप लगाया कि बर्थडे पार्टी में ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत 25 अज्ञात लोग कैफे में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। आरोपितों ने महंगे सामान को तोड़कर काफी नुकसान किया। मामले में पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए कई वीडियो

    रेस्टोरेंट में हंगामे और मारपीट के कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना हैं कि कार्रवाई के वक्त उन वीडियो का भी संज्ञान लिया जाएगा।

     

    यह भी पढ़ें- बर्थडे पार्टी बनी जंग का मैदान: हिंदू संगठनों का रेस्टोरेंट में धावा, लव जिहाद के आरोप में पुलिस की कार्रवाई!