शूटर गिरफ्तार होते ही शहर छोड़कर भागी 'लेडी डॉन'! सुपारी कांड में अब फंसेंगे बरेली के कई और बड़े चेहरे

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के गवाह एवं पूर्व पार्षद की हत्या का षड्यंत्र जेल में बंद अनीस सकलैनी ने रचा और अपनी पत्नी से शूटर को सुपारी दिलाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही शूटर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुपारी देने वाली अनीस की पत्नी समेत अन्य लोग अभी भी फरार हैं।

पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी, लेकिन अभी और भी लोगों के नाम बढ़ाये जाने हैं। पुलिस का कहना हैं कि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले अनीस सकलैनी को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा। चक महमूद निवासी पूर्व पार्षद फिरदौस ने बारादरी थाने में प्राथमिकी लिखाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शहर में हुए उपद्रव के मामले में उन्होंने लोगों को शांत कराया और पुलिस प्रशासन का सहयोग किया था।

आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर रजा के करीब व उनके पड़ोसी अनीस सकलैनी, उसके साथी उनसे इसी बात पर रंजिश मानने लगे। आरोपितों को शक था कि फिरदौस ने ही सभी की पहचान पुलिस को कराई है। फिरदौस का कहना था कि 18 दिसंबर को अनीस का बेटा अदनान व उसके साथी साजिद सकलैनी, नदीम खां, बबलू खां, मोबिन कुरैशी, नईम कुरैशी, फैजान कुरैशी और फुरकान उसे मिले थे।

धमकाया कि उन्हीं की वजह से अनीस सकलैनी और फजुलनवी अभी तक जेल में है और जमानत नहीं हो सकी है। यह भी धमकी दी कि, दो दिनों के भीतर या तो 10 लाख रुपये दें नहीं तो अंजाम गलत होगा। फिरदौस का कहना था कि 26 दिसंबर को उनके पास उनका एक परिचित व्यक्ति आया।

उन्‍होंने कहा कि अनीस सकलैनी ने पांच लाख रुपये में उनकी सुपारी पीलीभीत निवासी फुरकान को दी है। इस मामले में पुलिस ने जब प्राथमिकी लिखने के बाद फुरकान को गिरफ्तार किया तो उसने भी सुपारी लेने की बात स्वीकार ली। कहा कि अनीस की पत्नी यासमीन उनकी दुकान पर आई थीं।

कहा था कि अनीस ने सुपारी देने को कहा है। शुरूआत में यासमीन ने 20 हजार रुपये दिए। कहा कि जिस दिन हत्या करने जाएंगे उस दिन दो लाख और हत्या करने के बाद तीन लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन पुलिस ने घटना से पहले ही पूरा राजफाश कर दिया, जिससे फिरदौस की जान बच गई।

बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय का कहना है कि, इस मामले में अभी उपद्रव के मामले में जेल में बंद अनीस सकलैनी का नाम बढ़ाया जाना हैं। इसके अलावा विवेचना में और जितने नाम प्रकाश में आएंगे उन्हीं इसमें शामिल किया जाएगा।