इंस्पेक्टर के हाथ काट लूंगा… वर्दी उतरवा दूंगा, ‘आई लव मुहम्मद’ मामले में पुलिस का एक्शन, फंसे IMC के डॉ. नफीस

बरेली पुलिस आइएमसी महासचिव डा. नफीस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। पुलिस उन्हें जल्द नोटिस भेजेगी। एक अन्य मामले में पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले किशोर के विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी क्योंकि उसकी टिप्पणी से शहर में तनाव फैल गया था।

जागरण संवाददाता, बरेली। आईएमसी के महासचिव डाॅ. नफीस पर पुलिस ने अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी देने वाले नफीस को जल्द ही नोटिस तामील कराया जाएगा। किला पुलिस के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे मुहल्ला जखीरा में आई लव मुहम्मद के पोस्टर को लेकर भीड़ एकत्र थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां समझाकर भेज दिया। वहां आईएमसी के महासचिव डाॅ. नफीस भी थे। उस वक्त तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में डाॅ. नफीस का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें वह कहते दिख रहे थे कि इंस्पेक्टर को मैंने अपशब्द बोले- कहा कि हाथ काट लूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा।

