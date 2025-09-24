Language
    इंस्पेक्टर के हाथ काट लूंगा… वर्दी उतरवा दूंगा, ‘आई लव मुहम्मद’ मामले में पुलिस का एक्शन, फंसे IMC के डॉ. नफीस

    By Rajnesh Saxena Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:27 AM (IST)

    बरेली पुलिस आइएमसी महासचिव डा. नफीस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। पुलिस उन्हें जल्द नोटिस भेजेगी। एक अन्य मामले में पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले किशोर के विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी क्योंकि उसकी टिप्पणी से शहर में तनाव फैल गया था।

    इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी देने वाले डा. नफीस पर कसेगा शिकंजा

    जागरण संवाददाता, बरेली। आईएमसी के महासचिव डाॅ. नफीस पर पुलिस ने अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी देने वाले नफीस को जल्द ही नोटिस तामील कराया जाएगा।

    किला पुलिस के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे मुहल्ला जखीरा में आई लव मुहम्मद के पोस्टर को लेकर भीड़ एकत्र थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां समझाकर भेज दिया।

    वहां आईएमसी के महासचिव डाॅ. नफीस भी थे। उस वक्त तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में डाॅ. नफीस का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें वह कहते दिख रहे थे कि इंस्पेक्टर को मैंने अपशब्द बोले- कहा कि हाथ काट लूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा।

    इस मामले में इंस्पेक्टर की तरफ से प्राथमिकी लिखाई गई थी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

    पैगंबर पर टिप्पणी करने वाले किशोर के विरुद्ध लगेगी चार्जशीट

    इंटरनेट मीडिया पर पैगंबर के विरुद्ध टिप्पणी करने पर जब विरोध हुआ तो पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। आरोपित से पूछताछ की गई है, पुलिस का कहना है कि उसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी।

    प्रेमनगर के सुर्खा चौधरी निवासी सलीम रजा ने पुलिस को बताया कि शामपाल 47 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से रिहान घोसी नौ की इंस्टाग्राम आईडी पर गलत तरीके से टिप्पणी की, जिससे पूरे मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है।

    आरोप है कि आरोपित ने टिप्पणी कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया। मामले में प्रेमनगर पुलिस ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली।

    इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गौतम का कहना है कि आरोपित किशोर है, उसकी माफी का भी एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उसके विरुद्ध कार्रवाई कर चार्जशीट लगाई जाएगी।

