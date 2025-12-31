नए साल का मेगा सेलिब्रेशन: बरेली से बैंकॉक और नैनीताल से केरल तक उमड़ा पर्यटकों का सैलाब

हिमांशु अग्निहोत्री, जागरण, बरेली। साल 2025 को विदाई देने और नए साल 2026 के भव्य स्वागत के लिए शहर के लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। लोग केवल घर पर कैलेंडर बदलकर ही इस लम्हें को सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि यादगार बनाने के लिए देश-विदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं।

पर्यटन का यह क्रेज इतना अधिक है कि लोगों ने एक से दो महीने पहले ही अपने मनपसंद डेस्टिनेशन के लिए बुकिंग करा ली थी। शहरवासियों की पहली पसंद अब भी नैनीताल बना हुआ है। शहर से नजदीक होने के कारण लोग सपरिवार यहां बर्फबारी के बीच नया साल मनाना पसंद कर रहे हैं।

नैनीताल के अलावा ऋषिकेश की शांति और एडवेंचर के साथ-साथ शिमला की बर्फीली वादियों के लिए भी भारी बुकिंग हुई है। जिन लोगों का बजट थोड़ा अधिक है, वे दक्षिण भारत और द्वीपों की ओर रुख कर रहे हैं। गोवा के बीच हों या अंडमान-निकोबार, केरल और लक्षद्वीप की सुंदरता, इन सभी स्थानों के लिए शहर से बड़ी संख्या में पर्यटकों के जत्थे रवाना हो गए हैं।

कुछ युवा समूह 'पार्टी डेस्टिनेशन' के तौर पर गोवा और बैंकाक को चुन रहे हैं, जबकि परिवार ऐसे स्थानों को तरजीह दे रहे हैं जहां मौसम सुहावना हो। बर्फबारी चाहने वालों के लिए मनाली और शिमला के पैकेज भी काफी लोकप्रिय रहे।

विदेशों में भी बढ़ी धमक इस बार शहर के लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नए साल का जश्न मनाने को लेकर उत्साहित हैं। ट्रैवल एजेंटों ने बताया कि दुबई का बुर्ज खलीफा आतिशबाजी शो, वियतनाम की प्राकृतिक सुंदरता, सिंगापुर का आधुनिक माहौल और थाईलैंड व बाली (इंडोनेशिया) के बीच पर्यटकों की टाप लिस्ट में शामिल हैं।

भगवान के दर्शन संग नए साल की शुरुआत शहर में बड़ी संख्या में लोग नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन संग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नैनीताल में बाबा नीब करौरी, अयोध्या धाम में श्रीरामलला और वाराणसी में बाबा महाकाल की एक झलक पाने को कई दिनों पहले से लोग पहुंचने लगे हैं। परिवार और दोस्तों संग यात्रा का आनंद लेते हुए प्रभु के दर्शन कर रहे हैं।