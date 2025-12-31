सड़क सुरक्षा माह: पहले 'सीख' फिर 'सख्ती', नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, शुरू हो रहा 'जीरो फेटेलिटी' अभियान

जागरण संवाददाता, बरेली। Bसड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग एक से 31 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पहले सप्ताह में विविध आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। जबकि तीन सप्ताह सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा।

नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से महीनेभर के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जागरूकता रैली, चौराहों पर नियमों का पालन करने वालों को फूल देकर प्रौत्साहित करने और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने की तैयारी की है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस-वे के साथ जिला और संपर्क मार्गों की स्थिति सुधरने से वाहनों की रफ्तार बढ़ गई है।

आवागमन तो सुगम हुआ है, लेकिन दुर्घटनाओं में लोगों की असमय मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को ‘जीरो फेटेलिटी माह’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज सहित सभी संबंधित स्टेकहोल्डर विभागों को समन्वित रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

मंडल में शहर से लेकर गांव तक दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए सड़क सुरक्षा समितियां सक्रिय कर दी गई हैं। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सख्ती से प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग में की गई तैयारी के अनुसार पहले सप्ताह में तो जन जागरूकता के आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

दूसरे सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग, लेन उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेलमेट व सीट-बेल्ट न पहनने, रिफ्लेक्टरटेप, फाग लाइट, बिना परमिट व बिना फिटनेस संचालित वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।