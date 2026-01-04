नाथ नगरी का 'महा-रिकॉर्ड': अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में टूटा रिकॉर्ड, पहुंचे 1 Crore+ पर्यटक

कमलेश शर्मा, जागरण, बरेली। Bनाथ नगरी में आस्था का बयार बहने लगी है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या एक करोड़ पार पहुंच गई है। जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 1056 है। 2023 में 81.26 लाख, 2024 में 99.13 लाख और 2025 में 1.00 करोड़ पहुंच गई है। विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 2023 में महज 911 आए थे, जबकि 2025 में 1056 लोग पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने पहुंचे थे। नाथ कारिडोर विकसित हो जाने के बाद यह संख्या और बढ़ सकेगी।

योगी सरकार धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने पर बल दे रही है। अयोध्या, मथुरा और काशी में उमड़ रही भीड़ ने आस्था और पर्यटन को नई ऊंचाई दी है। स्मार्ट सिटी बरेली में सात नाथ मंदिर हैं। नाथ मंदिरों को आपस में जोड़कर उनका पर्यटन विकास कराने के लिए भरपूर बजट का आवंटन किया गया है।

पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण के काम चल रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकाें के ठहराव के लिए लाइट एंड साउंड शो के आयोजन की तैयारी के साथ होमस्टे भी बनवाए जा रहे हैं। अभी इनके काम चल रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी है।

पर्यटन विभाग में संकलित किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से मार्च तक और सितंबर से दिसंबर तक पर्यटकों का आवागमन खूब हो रहा है। वर्ष 2023 में जनवरी में 6,20,055 भारतीय जबकि 62 विदेशी पर्यटक आए। 2024 में भी इस महीने में भारतीय पर्यटकों की संख्या 7,05,932 जबकि विदेशी 62 पर्यटक पहुंचे।

इसी तरह जनवरी 2025 में 7,76,982 भारतीय और 66 विदेशी पर्यटक आए हैं। फरवरी और मार्च के महीने में भी पर्यटकों के आने की संख्या इसी के आसपास रही है। गर्मी के दिनों में अप्रैल से जुलाई तक पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन सितंबर के बाद संख्या फिर बढ़ रही है।

नवंबर और दिसंबर पर्यटन के लिहाज से सबसे अच्छा साबित हो रहा है। नवंबर 2023 में 3,82,606 भारतीय और 1116 विदेशी पर्यटक, नवंबर 2024 में 9,61,218 भारतीय और 121 विदेशी जबकि नवंबर 2025 में भारतीय 10,56,239 भारतीय और 123 विदेशी पर्यटक आए हैं। पर्यटकों का आवागमन तो बढ़ा है, लेकिन आर्थिक उन्नति तभी होगी, जब उनका ठहराव बढ़ेगा।