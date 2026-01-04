Language
    नाथ नगरी का 'महा-रिकॉर्ड': अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में टूटा रिकॉर्ड, पहुंचे 1 Crore+ पर्यटक

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:00 AM (IST)

    नाथ नगरी बरेली में पर्यटकों की संख्या एक करोड़ पार कर गई है, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। नाथ कॉरिडोर के विकास और योगी सरकार के धार्मिक पर्यटन प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तपेश्‍वर नाथ द्वार

    कमलेश शर्मा, जागरण, बरेली। Bनाथ नगरी में आस्था का बयार बहने लगी है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या एक करोड़ पार पहुंच गई है। जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 1056 है। 2023 में 81.26 लाख, 2024 में 99.13 लाख और 2025 में 1.00 करोड़ पहुंच गई है। विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 2023 में महज 911 आए थे, जबकि 2025 में 1056 लोग पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने पहुंचे थे। नाथ कारिडोर विकसित हो जाने के बाद यह संख्या और बढ़ सकेगी।

    योगी सरकार धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने पर बल दे रही है। अयोध्या, मथुरा और काशी में उमड़ रही भीड़ ने आस्था और पर्यटन को नई ऊंचाई दी है। स्मार्ट सिटी बरेली में सात नाथ मंदिर हैं। नाथ मंदिरों को आपस में जोड़कर उनका पर्यटन विकास कराने के लिए भरपूर बजट का आवंटन किया गया है।

    पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण के काम चल रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकाें के ठहराव के लिए लाइट एंड साउंड शो के आयोजन की तैयारी के साथ होमस्टे भी बनवाए जा रहे हैं। अभी इनके काम चल रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी है।

    पर्यटन विभाग में संकलित किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से मार्च तक और सितंबर से दिसंबर तक पर्यटकों का आवागमन खूब हो रहा है। वर्ष 2023 में जनवरी में 6,20,055 भारतीय जबकि 62 विदेशी पर्यटक आए। 2024 में भी इस महीने में भारतीय पर्यटकों की संख्या 7,05,932 जबकि विदेशी 62 पर्यटक पहुंचे।

    इसी तरह जनवरी 2025 में 7,76,982 भारतीय और 66 विदेशी पर्यटक आए हैं। फरवरी और मार्च के महीने में भी पर्यटकों के आने की संख्या इसी के आसपास रही है। गर्मी के दिनों में अप्रैल से जुलाई तक पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन सितंबर के बाद संख्या फिर बढ़ रही है।

    नवंबर और दिसंबर पर्यटन के लिहाज से सबसे अच्छा साबित हो रहा है। नवंबर 2023 में 3,82,606 भारतीय और 1116 विदेशी पर्यटक, नवंबर 2024 में 9,61,218 भारतीय और 121 विदेशी जबकि नवंबर 2025 में भारतीय 10,56,239 भारतीय और 123 विदेशी पर्यटक आए हैं। पर्यटकों का आवागमन तो बढ़ा है, लेकिन आर्थिक उन्नति तभी होगी, जब उनका ठहराव बढ़ेगा।

    पर्यटकों की इस तरह की जाती गणना

    जिले में पर्यटकों की गणना के लिए सांख्यिकी विभाग की मदद ली जाती है। उप निदेशक पर्यटन रवींद्र कुमार ने बताया कि होटलों और धार्मिक स्थलों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वीडियोग्राफी भी कराई जाती है, जिसके आधार पर मूल्यांकन कर गणना की जाती है।

    वर्ष भारतीय पर्यटक विदेशी पर्यटक कुल प्रभाव
    2023 81,56,673 911 शुरुआती उछाल
    2024 99,13,182 1,120 भारी बढ़त
    2025 1,00,27,544 1,056 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

     

    जिले में पर्यटकों की संख्या 20 प्रतिशत तक बढ़ी है जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। नाथ कारिडोर विकसित हो जाने पर संख्या में और बढ़ोत्तरी होगी। कारोबार को बढ़ाने के लिए पर्यटकों का ठहराव बहुत जरूरी है। इसके लिए जगह-जगह होमस्टे बनवाए जा रहे हैं। जिले का धार्मिक, ऐतिहासिक और क्रांतिकारियों का शौर्य प्रदर्शित कराने के लिए नियमित लाइट एंड साउंड शो के आयोजन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

    - रवींद्र कुमार, उप निदेशक पर्यटन


