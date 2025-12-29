खाकी सख्त, खादी मेहरबान: बरेली बार कांड में 'माननीय' की एंट्री, आबकारी विभाग ने घुटने टेके!

जागरण संवाददाता, बरेली। सेटेलाइट के माई बार हेडक्वार्टर्स में विवाद के बाद पुलिस ने तो आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन आबकारी उसे बचाने में जुटा हुआ है। आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के नाम पर एक सार्वजनिक पत्र जारी किया जिसमें किसी भी बार या रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिखा। उसी का सहारा लेकर विभाग का दावा है कि उन्होंने नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के कहने के बाद रविवार शाम को टीम पहुंची और खानापूर्ति कर वापस आ गई। बताया जा रहा है कि इस बार का लाइसेंस निरस्त न हो इसके लिए एक जनप्रतिनिधि काफी पैरवी कर रहे हैं। रविवार रात करीब 8:24 बजे जिला आबकारी अधिकारी से कार्रवाई के बारे में पूछने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि रविवार है इसलिए कुछ नहीं बता सकते।

आशुतोष सिटी निवासी युवती गुरुवार रात वह अपने भाई के साथ सेटेलाइट स्थित माई बार हेडक्वार्टर्स गई थीं। वहां पर आशुतोष सिटी निवासी निवासी रौनित श्रीवास्तव, चिराग गुप्ता, आजादनगर निवासी ध्रुव राय उसके भाई अमन राय, और एक युवती सलोनी पटेल व तीन अज्ञात लोगों ने उनके साथ बदतमीजी और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। विरोध पर आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।

आरोप था कि आरोपितों ने किसी नुकीली चीज या कांच की चीज से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गई, मामले में पुलिस ने प्राथमिकी लिखी और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। वहीं, दूसरी ओर माई बार हेडक्वार्टर्स में आधी रात के बाद भी शराब परोसी जा रही थी जो नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन था।

आधी रात शराब परोसे जाने की पुष्टि बार में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग से भी हो रही है। इसके बाद भी आबकारी विभाग उस बार को बचाने में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, एक जनप्रतिनिधि उसकी पैरवी में लगे हैं उन्होंने उच्चाधिकारियों से बातचीत कर कहा है कि बार का लाइसेंस निरस्त नहीं होना चाहिए। अधिकारियों ने भी उसी बात की गांठ बांध ली और बार को बचाने में जुट गए।

बार पर क्या कार्रवाई की इस बारे में जब जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट दो टूक कहा कि आज रविवार है, इस समय वह कुछ भी नहीं बता सकते। इससे स्पष्ट हो गया कि अधिकारी माई बार हेडक्वार्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई में नरमी बरत रहे हैं। साक्ष्य होने के बाद भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे बार संचालकों की हिम्मत और भी बढ़ रही है वह धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उल्लंघन एक बार में नोटिस सार्वजनिक जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि सभी को अवगत कराना है कि आगामी दिवसों में नववर्ष, व अन्य समारोहों के कार्यक्रम आयोजित होना हैं। आबकारी नीति में विभिन्न बार अनुज्ञापनों में संचालन की समय सीमा प्रात: 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है।

अत: उक्त के से दृष्टिगत आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने परिसर में समय सीमा के अंतर्गत ही बार का नियमानुसार संचालन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी बार अनुज्ञापन द्वारा अनुज्ञापनों की शर्तों का उल्लंघन करत हुए पाया जाता है तो संबंधित बार अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।