अब न गीजर का झंझट न अलग से हीटर का खर्च, ये ऑल-इन-वन गैजेट्स हैं विंटर किंग

मनीस पांडेय, जागरण, बरेली। कड़ाके की ठंड के बीच बाजार में आधुनिक तकनीक के उपकरण आ गए हैं, जो सर्दियों में भी लोगों को राहत दे रहे हैं। अब एयर कंडीशनर केवल गर्मियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि नई तकनीक के एयर कंडीशनर (एसी) सर्दियों में गर्म हवा भी दे रहे हैं।

रिमोट के माध्यम से ठंडी और गर्म हवा के मोड को आसानी से बदला जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग मौसम में एक ही उपकरण से सुविधा मिल रही है। इसका रेट भी लगभग समान ही है। ठंड भगाने के लिए आयल रेडिएटर या आयल हीटर की मांग में भी तेजी आई है।

विक्रेताओं के अनुसार ये उपकरण वातावरण से आक्सीजन को अवशोषित नहीं करते, जिससे बंद कमरों में भी इन्हें सुरक्षित माना जा रहा है। नई तकनीक वाले आयल रेडिएटर कार्बन डाइआक्साइड या कार्बन मोनोआक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते, इसी कारण लोग इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।

ठंड से बचाव के लिए हाइलोजन हीटर, कार्बन हीटर और ब्लोअर की बिक्री भी बढ़ी है। वहीं रसोईघर और बाथरूम में गर्म पानी की जरूरत को देखते हुए इंस्टेंट गीजर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। रसोईघर और बाथरूम में तुरंत गर्म पानी की जरूरत के चलते इंस्टेंट गीजर की मांग में बढ़ोतरी हुई है।