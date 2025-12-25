ठिठुरती ठंड में यात्रियों का इम्तिहान: कैंसिल हुई कई ट्रेनें, प्लेटफॉर्म पर रात काटने को मजबूर यात्री

जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। गाड़ियों के घंटों लेट आने से यात्रियों को कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते हुए समय काटना पड़ रहा है। वेटिंग रूम में भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में लोगों खासकर बुजुर्गों और बच्चों को शीतलहर में काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम है। इसलिए लोको पायलट को सही से सिग्नल नहीं दिखाई देने से गाड़ियों की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। ट्रेनों का समय पटरी पर नहीं लौट रहा है। गुरुवार को गाड़ी संख्या 12368 देहरादून कुंभ सुपरफास्ट ट्रेन आठ घंटा विलंब से दोपहर 11:06 के बजाय रात 8:06 घंटा पर स्टेशन पर पहुंची।

इसके अलावा 04398 दुरई-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 1:20 घंटा, 13151 जम्मूतवी सियालदाह एक्सप्रेस 2:20 घंटा, 22453 मेरठ सिटी राज्यरानी सुपरफास्ट एक घंटा, 13005 अमृतसर पंजाब मेल एक्सप्रेस 2:45 घंटा, 15653 जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस 1:30 घंटा, 12391 नई दिल्ली श्रमजीवी 1:30 घंटा, 14308 प्रयाग मुगलसराय एक्सप्रेस दो घंटा, 22546 वंदेभारत एक्सप्रेस 30 मिनट और 15006 गोरखपुर राप्तीगंगा 1:30 मिनट विलंब से जंक्शन पर पहुंची।

इसके साथ ही अमृतसर टाटानगर एक्सप्रेस, देहरादून जनता एक्सप्रेस, पूर्णियाकोट जनसेवा एक्सप्रेस, लखनऊ डबलडेकर और मालदा फरक्का एक्सप्रेस गाड़ियां रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इन दिनों काफी सर्दी पड़ रही है। इस बीच गाड़ियों के घंटों विलंब से आने पर यात्रियों को सर्द हवा के बीच काफी इंतजार करना काफी कष्टप्रद साबित हो रहा है। जंक्शन पर वेटिंग रूम फुल है। अगर उपलब्ध भी हैं तो वहां ठहरने का खर्च उठा पाना आम यात्रियों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है।