Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठिठुरती ठंड में यात्रियों का इम्तिहान: कैंसिल हुई कई ट्रेनें, प्लेटफॉर्म पर रात काटने को मजबूर यात्री

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बरेली में ठंड के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें रद्द होने से यात्री प्लेटफॉर्म पर रात बिताने को म ...और पढ़ें

    Hero Image

    घने कोहरे के बीच गुजरती ट्रेन

    जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। गाड़ियों के घंटों लेट आने से यात्रियों को कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते हुए समय काटना पड़ रहा है। वेटिंग रूम में भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में लोगों खासकर बुजुर्गों और बच्चों को शीतलहर में काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम है। इसलिए लोको पायलट को सही से सिग्नल नहीं दिखाई देने से गाड़ियों की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। ट्रेनों का समय पटरी पर नहीं लौट रहा है। गुरुवार को गाड़ी संख्या 12368 देहरादून कुंभ सुपरफास्ट ट्रेन आठ घंटा विलंब से दोपहर 11:06 के बजाय रात 8:06 घंटा पर स्टेशन पर पहुंची।

    इसके अलावा 04398 दुरई-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 1:20 घंटा, 13151 जम्मूतवी सियालदाह एक्सप्रेस 2:20 घंटा, 22453 मेरठ सिटी राज्यरानी सुपरफास्ट एक घंटा, 13005 अमृतसर पंजाब मेल एक्सप्रेस 2:45 घंटा, 15653 जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस 1:30 घंटा, 12391 नई दिल्ली श्रमजीवी 1:30 घंटा, 14308 प्रयाग मुगलसराय एक्सप्रेस दो घंटा, 22546 वंदेभारत एक्सप्रेस 30 मिनट और 15006 गोरखपुर राप्तीगंगा 1:30 मिनट विलंब से जंक्शन पर पहुंची।

    इसके साथ ही अमृतसर टाटानगर एक्सप्रेस, देहरादून जनता एक्सप्रेस, पूर्णियाकोट जनसेवा एक्सप्रेस, लखनऊ डबलडेकर और मालदा फरक्का एक्सप्रेस गाड़ियां रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इन दिनों काफी सर्दी पड़ रही है। इस बीच गाड़ियों के घंटों विलंब से आने पर यात्रियों को सर्द हवा के बीच काफी इंतजार करना काफी कष्टप्रद साबित हो रहा है। जंक्शन पर वेटिंग रूम फुल है। अगर उपलब्ध भी हैं तो वहां ठहरने का खर्च उठा पाना आम यात्रियों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है।

    बेंगलुरू-बरेली की फ्लाइट भी रही 40 मिनट लेट

    मौसम खराब होने का असर फ्लाइट पर भी पड़ रहा है। गुरुवार को बेंगलुरू से बरेली आने वाली फ्लाइट दोपहर 2:20 की जगह पर 40 मिनट विलंब से तीन बजे यहां हवाई अड्डे पर पहुंची। जबकि वापस बेंगलुरू जाने वाली उड़ान दोपहर 2:55 बजे की जगह 3:35 पर रवाना हुई।

    फ्लाइट के आए दिन कैंसिल और विलंब होने से यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। हालांकि एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि कोहरे में सुरक्षित यात्रा को भी ध्यान में रखकर संचालन करना पड़ता है।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली उपद्रव का 'कंट्रोल रूम' जमींदोज: बेग बारातघर पर दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर, साजिश का अड्डा मिट्टी में ढेर मिला