बिजली विभाग में हड़कंप: 6 जेई की रुकी इंक्रीमेंट, वसूली में फिसड्डी अफसरों को चेतावनी

जागरण संवाददाता, बरेली। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम बकाया बिल वसूली पर विशेष जोर दे रहा है। उच्चाधिकारियों के स्तर से लगातार समीक्षा कर निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अपेक्षित वसूली नहीं हो पा रही है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने सोमवार को समीक्षा के दौरान ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर छह जेई की वेतन वृद्धि रोकने और लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली नहीं होने पर शहर के एक एसडीओ और पांच जेई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अधीक्षण अभियंता ग्रामीण ज्ञानेंद्र सिंह और अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह के साथ मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने सोमवार शाम अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, एसडीओ और जेई के साथ बैठक कर समीक्षा की। अत्यधिक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर आंवला क्षेत्र के उपकेंद्र बरसेर के जेई सुनील कुमार सिंह, मनपुरा के मनोज कुमार यादव, अलीगंज के नीरज कुमार, शाहजहांपुर रोड उपकेंद्र से जुड़े फतेहगंज पूर्वी के राम सिंह यादव,भुता के गोविंद चौहान और बहेड़ी ग्रामीण के जेई शेरवली की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

कहा कि लापरवाही बरतने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजनेस प्लान 2025-26 में स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूर्ण करा लें। जिन उपकेंद्रों और ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि होनी है उन्हें आगामी जनवरी माह में हर हाल में करा लिया जाए।

उन्होंने सभी एई, एसडीओ और जेई को 10-10 ट्रांसफार्मरों की चेकिंग के निर्देश दिए। मरम्मत और सुधारात्मक कार्यों के लिए अधिकतम तीन से चार घंटे से अधिक का शटडाउन न लिया जाए। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए पाया कि शहर के एसडीओ संजीव गुप्ता, जेई सुनील कुमार सिंह, विकेश, अनिल कुमार, इंद्र राज, प्रदीप कुमार की प्रगति अच्छी नहीं है।

वसूली 50 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देत हुए कहा कि अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 60 हजार बकायेदारों ने जमा किए 78 करोड़ बिजली बिल राहत योजना का पहला चरण समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। 60 हजार बकायेदारों ने पंजीकरण कराकर 78 करोड़ रुपये जमा करा दिया है। सोमवार को भी शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक के उपकेंद्रों और वसूली संग्रह केंद्रों पर भीड़ रही। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है।